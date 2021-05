Pád kabíny lanovky v Taliansku má ďalšiu obeť: Boj o život prehralo v nemocnici aj malé dieťa

Kabína lanovky vezúca návštevníkov na vrchol hory Mottarone, odkiaľ je výhľad na malebné severotalianske jazero Lago Maggiore, v nedeľu spadla z nosného lana a skĺzla dolu svahom.

Počet mŕtvych sa do večera zvýšil na 14 - zomrelo jedno z dvoch detí prevezených do nemocnice vo vážnom stave. Išlo o malé dieťa so zlomeninami, informovala tlačová agentúra AP s odvolaním sa na úrady. Kabína lanovky sa zrútila neďaleko vrcholu hory Mottarone nad mestečkom Stresa, ktoré sa nachádza na pobreží jazera.

Starostka mestečka Stresa Marcella Severinová uviedla, že zrejme sa pretrhlo nosné lano a kabínka padala, až kým nenarazila na stĺp, a potom sa zrútila na zem. V tom bode sa kabína "dva-, trikrát prevrátila a vrazila do stromov", dodala starostka. Niektorí z tých ľudí, čo zahynuli, vypadli z kabíny.

Zábery z miesta zachytávali zničenú kabínu v čistine medzi hustým pásom borovíc blízko vrcholu hory Mottarone, ktorý sa týči nad jazerom Lago Maggiore. "Bola to hrozná, hrozná scéna," povedala už skôr Severinová pre taliansku televíziu SkyTG24. Doplnila, že okrem dvoch detí utrpela zranenia aj tretia osoba.

Do nedeľného večera stúpol počet mŕtvych na 14, keď jedno z dvoch detí prevezených do detskej nemocnice Regina Margherita v Turíne zomrelo, po niekoľkých pokusoch lekárov oživiť činnosť jeho srdca. "Nedalo nič viac urobiť," povedal hovorca nemocnice Pier Paolo Berra. Druhé dieťa, ktoré bolo po prevoze do nemocnice pri vedomí, je stále vo vážnom stave, dodali úrady.

V čase pádu z nosného lana bola kabína obzvlášť vysoko nad zemou, uviedol hovorca alpskej záchrannej služby Walter Milan. Ministerstvo infraštruktúry oznámilo, že k nehode došlo okolo 12.30 h, keď bola kabína asi 100 metrov od vrcholu, pred posledných stĺpom (pylónom). Podľa médií kabína padala 15 metrov. Po tragédii v Rudne nad Hronom sa činia: V obci robia preventívne neodkladné opatrenia

Milan poukázal na to, že lanovka vedúca na 1491 metrov vysokú horu Mottarone prešla rekonštrukciou v rokoch 2014 – 2016 a znova ju otvorili len nedávno. Podľa DPA lanovky v Taliansku po uzavretí v rámci opatrení proti šíreniu koronavírusu opätovne uviedli do prevádzky len túto sobotu.

Hovorca ešte povedal, že mnoho rodín sa zrejme vydalo na horu preto, že po mesiacoch obmedzení bola slnečná nedeľa. Premiér Mario Draghi vyjadril sústrasť rodinám obetí.

Zrejme ide o najhoršiu taliansku katastrofu s kabínou od roku 1998, keď nízko letiace americké vojenské lietadlo preseklo lano lyžiarskej lanovky v turistickom stredisku Cavalese v horskom masíve Dolomity a zahynulo 20 ľudí.

Talianska vláda oznámila zriadenie komisie, ktorá bude vyšetrovať nedeľnú katastrofu. Tá zrejme znovu vyvolá otázky o kvalite a bezpečnosti talianskej dopravnej infraštruktúry.