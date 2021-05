Mama varuje ostatných rodičov pred internetovým trendom: Jej malý syn teraz bojuje o život!

Na sociálnej sieti TikTok sa rozšírilo šialenstvo, pre ktoré malý 11-ročný chlapec v nemocnici zvádza boj o svoj vlastný život.

Ako píše portál The Sun, 31-ročná Amy Clarke si momentálne zažíva peklo. Jej malý syn menom Ellis Tripp chcel na sieti TikTok natočiť populárne video, kde si ľudia z oboch strán jazyka umiestňujú dve malé magnetické guličky, ktorými následne krútia, čo budí dojem, že majú ozajstný piercing. Ak však dieťa magnet omylom prehltne, môže to spôsobiť perforáciu alebo upchatie čreva. Jej syn sa celý týždeň cítil veľmi zle, preto s ním išla Amy k lekárom, ktorí si mysleli, že môže mať prasknuté hrubé črevo.

Tí zostali prekvapení, keď zistili, že jeho črevo je úplne v poriadku a zatiaľ čo ďalej zisťovali nevysvetliteľnú príčinu jeho bolesti, na ich operačný nástroj sa pripojil magnet. „Počas laparoskopickej operácie malé magnety vyskočili cez črevo a pripevnili sa k operačnému zariadeniu,“ informovala chlapcova stará mama Sue. Ellisa preto okamžite previezli do detskej nemocnice, kde podstúpil operáciu, počas ktorej mu z tela vybrali tri z magnetických guličiek.

Chlapec mal v tele ešte ďalšie dve, pre ktoré museli chirurgovia počas šesťhodinovej operácie odstrániť z jeho čreva 5 centimetrov. Nakoniec sa im podarilo všetky guličky vybrať, no napriek tomu musí byť stále pod drobnohľadom. Jeho telo sa totiž pokúša bojovať proti infekcii, ktorú spôsobilo skrátenie čreva. „Bol to naozaj strašný zážitok. Nikdy sme si nemysleli, že by sa nám to mohlo stať, tieto malé magnetické guličky spôsobili také škody,“ priznala vystrašená babka Sue.

Ellisova mama teraz prosí rodičov, aby si na svoje deti dávali ešte väčší pozor a porozprávali sa s nimi o tom, aké nebezpečenstvé dokážu byť obyčajné magnetické guličky. „Magnetické korálky sú po požití smrteľné. Majú ich dokonca k dispozícii na výchovu a starostlivosť o deti, s ktorými sa deti môžu hrať. Zničte ich!“ adresovala rodičom zdrvená Amy.

Rodina nevie, odkiaľ ich malý chlapec vzal, ale pri prehliadke v Ellisovej školy našli s magnetmi aj ďalšie deti, ktoré sa s nimi hrali. Chirurgovia zároveň rodinu informovali, že Ellis bol už piatym dieťaťom, ktoré sa za posledný týždeň ocitlo v nemocnici po prehltnutí týchto magnetov.