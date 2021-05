Francúzsky minister sa tvrdo vyhráža Izraelu: Toto sa stane, ak Palestínčania nezískajú vlastný štát

Francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Yves Le Drian varoval v nedeľu pred hrozbou "dlhodobého apartheidu" v Izraeli v prípade, ak Palestínčania nezískajú vlastný štát.

Informovala o tom agentúra AFP. Le Drian je jedným z prvých vysokopostavených predstaviteľov Francúzska, ktorý použil výraz "apartheid" v súvislosti s Izraelom, ktorý rozhnevane odmieta, že by uplatňoval rasovú diskrimináciu, píše AFP.

Minister sa vyjadril v rozhovore pre rozhlasovú stanicu RTL a noviny Le Figaro v zmienke o zrážkach medzi Židmi a Arabmi, ktoré vypukli vo viacerých izraelských mestách počas najnovšieho konfliktu v pásme Gazy a ktoré narušili roky ich pokojného spolužitia v rámci Izraelia.

"Je to po prvý raz a jasne to ukazuje, že ak by sme v budúcnosti mali riešenie iné než dvojštátové riešenie, mali by sme zložky dlhodobého apartheidu," povedal Le Drian použijúc slovo označujúce politiku utláčania černošského obyvateľstva v Juhoafrickej republike v rokoch 1948 – 1991.

Podľa Le Driana je "riziko apartheidu vysoké", ak bude Izrael pokračovať v konaní "na základe logiky jedného štátu", no tiež v prípade zachovania súčasného stavu. Izrael avizuje tvrdšiu reakciu na budúce útoky z Gazy: Zo slov ministra financií behá mráz po chrbte

Šéf francúzskej diplomacie dodal, že 11-dňový konflikt medzi palestínskym radikálnym hnutím Hamas a Izraelom v tohto mesiaca ukázal potrebu oživenia stagnujúceho blízkovýchodného mierového procesu.

"Musíme robiť jeden krok po druhom," povedal Le Drian a vyjadril spokojnosť s tým, že prezident USA Joe Biden potvrdil podporu pre vytvorenie palestínskeho štátu existujúceho vedľa Izraela.