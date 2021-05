V talianskom horskom stredisku sa utrhla lanovka, o život prišlo 14 osôb: Z kabíny smrti prežilo len jedno dieťa

Mala to byť obyčajná jazda lanovkou na alpský vrchol Mottarone. Príjemný zážitok ponúkajúci krásne výhľady sa však v nedeľu popoludní zmenil na nočnú moru.

Utrhnuté nosné lano zhodilo kabínku do zalesneného terénu 300 metrov pred cieľom. Trinásť osôb zomrelo na mieste a dve deti vo veku 9 a 5 rokov bojovali v nemocnici o holý život, no jedno z nich, žiaľ, zraneniam podľahlo. Chceli si urobiť výlet plný zábavy, zostali však iba oči pre plač. V nedeľu sa utrhla kabína lanovky vedúca z talianskeho mesta Stresa. Celá lanovka smeruje na blízky alpský vrchol Mottarone vysoký 1 492 metrov pri jazere Maggiore.

„Je to veľmi závažná nehoda,“ vyjadril sa hovorca Národnej alpskej záchrannej služby Walter Milan. Záchranári sa k miestu nehody dostali krátko popoludní na tiesňové volanie. Z fotografií záchranárov vidno iba vrak kabíny, ktorý sa zasekol v poraste stromov. Keďže ide o takmer neprístupný terén, privolaní členovia hasičskej a záchrannej služby Vigili del Fuoco mali značný problém sa k nej dostať. Napokon na nich čakal zdrvujúci pohľad.

V kabíne sa malo pôvodne nachádzať jedenásť osôb, no pri vyslobodzovaní sa ich našlo viac. Z toho 13 z nich nemali následkom pádu žiadnu šancu na prežitie. Zranili sa aj dve malé deti vo veku 9 a 5 rokov, ktoré záchranári vrtuľníkom previezli do nemocnice v Turíne. Jedno z malých detí so zlomeninami sa neskôr pokúšali v nemocnici niekoľkokrát oživiť, no neúspešne. Ide však o akési šťastie v nešťastí. Jedna kabína totiž unesie až 40 cestujúcich. Pri bežnej prevádzke by si tak tragédia mohla vziať oveľa viac životov.

Podľa doterajších zistení talianskych médií prišlo k pretrhnutiu nosného lana, čím sa kabína zrútila 300 metrov pred cieľovou stanicou. Cesta na vrchol hory v severozápadnom talianskom regióne Piemont trvá približne 20 minút. Ide o vyhľadávané turistické miesto v zimnom i v letnom období. Lanovku využívajú často aj rodiny s deťmi pre návštevu parku Alpyland. Otvorili ju v roku 1970, pričom v roku 2016 ju renovovali.