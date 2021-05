Dvojica dlho šetrila na dovolenku v drahom hoteli: Najväčšia chyba ich života! Namiesto romantiky zažili mesiac utrpenia

Zaľúbenci namiesto romantickej dovolenky zažili mesiac utrpenia. Prechádzky po pláži vymenili za dlhodobé žalúdočné problémy. Celý výlet presedeli na záchode, teraz chcú odplatu.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii informuje portál The Sun. Pár, ktorý sa v júli 2018 vybral na dovolenku, aby spoločne oslávili svoje promócie, uviedol, že ešte mesiac po svojej ceste trpeli obaja závažnými žalúdočnými problémami.

Emerald tvrdí, že drahý päťhviezdičkový hotel Riu Touareg vôbec nevyhovoval hygienickým štandardom. Otvorený bufet bol vždy zdusený a vlhký od tepla a všade lietali muchy, ktoré sadali na jedlo. Obaja ochoreli na tretí deň svojej dovolenky, pričom Johna trápili bolesti hlavy, nevoľnosť a nadmerné potenie.

Hotel bol inzerovaný ako „ideálny na odpočinok“. Patria k nemu dlhé pieskové pláže, ktoré si však dvojica takmer vôbec neužila. Špecializovaná medzinárodná právnička pre vážne úrazy, Irwin Mitchell, bude teraz viesť súdne konanie proti cestovnej kancelárii Tui v mene Emerald, Johna a ďalších 11 dovolenkárov. Právni experti v minulosti zastupovali klientov, ktorí sa vrátili z rovnakého hotela v rokoch 2013, 2016 a 2017. Hovorkyňa Tui pre denník The Sun uviedla, že „pravidelne kontrolujú všetky hotely, ktoré ponúkajú, z hľadiska ochrany zdravia a bezpečnosti vrátane hygieny“.

„V tom čase sme boli obaja študentmi posledného ročníka univerzity a dlho sme šetrili peniaze na túto dovolenku, aby sme tam oslávili promócie. Očakávali sme, že to bude úžasné, ale žiaľ, nesplnili ani minimum z toho, čo by ste očakávali od päť hviezdičkového hotela,“ uviedla Emerald. Dodala, že napriek tomu, že nemôžu zmeniť, čo sa prihodilo, aspoň chcú vedieť, prečo ochoreli a pomôcť tak zabrániť, aby sa situácia zopakovala niekomu inému.

Pár zostal v hoteli od 19. do 29. júla 2018. Po návrate do Spojeného kráľovstva Emeraldine príznaky pretrvávali až do konca júla, zatiaľ čo Johna choroba neopustila ani v polovici augusta. John, učiteľ telesnej výchovy a matematiky, povedal: „Bolo to zničujúce, pretože sme tak dlho šetrili, ale vôbec to nespĺňalo naše očakávania.“

„Je veľmi znepokojujúce, že množstvo ľudí po pobyte v tomto rezorte ochorelo na vážne žalúdočné príznaky,“ uviedla hovorkyňa právnej zástupkyne páru. Len za minulý rok sa jej totiž nakopili sťažnosti na tento hotel od viac ako 40 dovolenkárov. Účinky žalúdočných chorôb sú často závažné a trvalé a nikdy by sa nemali bagatelizovať, pretože mnoho postihnutých ľudí trpí problémami ešte dlho potom.

„Naši klienti majú stále obavy a otázky týkajúce sa toho, ako ochoreli, takže nám nezostávala iná možnosť, ako vydať konanie, ktoré im poskytne odpovede, ktoré si zaslúžia, a pomôcť im vymáhať odškodné za utrpenie, ktoré prežili,“ dodali z právnickej kancelárie. Vyzývajú cestovnú kanceláriu, aby s nimi spolupracovala pri riešení tohto prípadu. Je nevyhnutné, aby sa poučili a zvýšili bezpečnosť pre ostatných dovolenkárov.

Hovorca Tui povedal: „Je nám ľúto, že zákazníci majú negatívne skúsenosti s hotelom Riu Touareg. Radi by sme zákazníkov ubezpečili, že pravidelne kontrolujeme všetky hotely, ktoré ponúkame, z hľadiska ochrany zdravia a bezpečnosti vrátane hygieny.“