Daniela porodila mŕtve dieťa: Šokujúca rana v nemocnici! Neuveríte, čo odovzdali otcovi v plastovom vreci

Keď im zomrelo dieťatko, prešli si peklom. To, čo prišlo potom, však nečakali ani v najhoršom sne.

Ako uvádza portál The Sun, Jari Daniela Velez bola v kolumbijskom meste Tulua prijatá do nemocnice, keď bola tehotná 28 týždňov. Žiaľ, dievčatko menom Emily Samara zomrelo rodičom počas pôrodu. Po tejto tragickej udalosti sa vybral otec dieťatka Daniel Alejandro Jaramillo do nemocnice, aby prevzal v márnici jeho pozostatky. Asistentka pred ním otvorila polystyrénovú škatuľu, ktorá bola označená údajmi dievčatka a vnútri bolo červené plastové vrece, v ktorom malo byť jej telíčko.

Namiesto pozostatkov, ktoré mali pripravené na odovzdanie pohrebníkovi, však vak obsahoval niečo úplne iné. Daniel po otvorení našiel len latexové rukavice spolu s mŕtvym potkanom o veľkosti vačice. Z tejto hrubej chyby nemocnice bola rodina znechutená. Bratranec matky zosnulého dieťatka sa rozhodol tento počin zamestnancov zdieľať na sociálnej sieti Facebook. „V nemocnici nám dali mŕtveho potkana. Požadujem, aby nám dali dievčatko,“ napísal.

Nemocnica podala vyhlásenie, v ktorom sa rodine ospravedlnila a prisľúbila im, že začnú interné vyšetrovanie. „Za to, čo sa stalo, sa ospravedlňujeme a dáme vám k dispozícii všetko, čo ako rodina požadujete,“ uviedli vo vyhlásení, pričom v čase podania vyhlásenia stále neboli schopní nájsť telo dievčatka. Rodina preto nahlásila už nemocnicu úradom. „Jedinú vec, o ktorú žiadam, je spravodlivosť a moje dieťatko, aby som jej mohol spraviť kresťanský pohreb,“ uviedol zdrvený otec.