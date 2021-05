Tínedžerka oslepla na jedno oko, môže za to obyčajná nabíjačka: Pozor, neurobte rovnakú chybu!

Mladá študentka práva z Birminghamu čiastočne stratila zrak po tom, čo si dala nabíjať svoj mobilný telefón.

Ako informuje portál The Mirror, iba 19-ročná Esther Modede zapojila svoj telefón do nabíjania a vtedy si všimla, že je jej kábel trochu poškodený. „Požičala som mojim priateľom cez víkend moju nabíjačku a keď som ju dostala späť, bola mierne poškodená,“ uviedla Esther. Nepripisovala tomu väčší význam, no krátko na to spozorovala dym a zistila, že mobil spolu s nabíjačkou začali horieť. To však, žiaľ, nebolo všetko.

O chvíľu neskôr začal drôt iskriť a jedna z iskier zasiahla Esther priamo do oka. „Nemyslela som si, že sa to ešte zhorší, no keď som to začala natáčať, začalo to iskriť,“ opísalo situáciu mladé dievča. V momente prestala Esther poriadne vidieť na ľavé oko. „Neuvedomila som si, že som tak blízko alebo že by mi tá iskra mohla ísť do oka. Mala som nesmierne obavy. Všetko bolo rozmazané a keď som zavrela druhé oko, nevidela som dobre,“ priznala.

V ten deň strávila Esther v nemocnici celé štyri hodiny, kde jej dali na oko obväz, ktorý na ňom musela mať ďalšie tri dni. Keď jej ho dali dole, zrak stále nemala ako predtým, ale pomaly sa jej zasiahnuté oko hojí. Očný špecialista jej v nemocnici povedal, že jej iskra poškodila rohovku. Esther je po čase na tom lepšie a keď má druhé oko zatvorené, dokáže už aj čítať.