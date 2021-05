Rebekka s frajerom sexovali na hotelovej izbe, prerušil ich totálny trapas: Hanba na 100 rokov!

Tak na toto nezabudnú do konca života! Dvojica sa ubytovala v hoteli, kde si počas noci vášnivo vychutnávali jeden druhého. Jediný telefonát ich poriadne prefackal.

Ako uvádza portál The Sun, Rebekka Mccabe zdieľala video na svojom účte na sociálnej sieti TikTok, v ktorom sa podelila o poriadne trápny zážitok. Nazvala ho „poviedka z noci v hoteli“ a treba uznať, že toto by nikto nechcel zažiť na vlastnej koži.

Rebekka si so svojím partnerom v noci v hotelovej izbe užívala a vášnivo sa milovali v domnienke, že majú súkromie a nikoho neobťažujú. Opak bol však pravdou. Rebekkin partner zdvihol zvoniaci telefón a na druhej strane linky bol recepčný, ktorý im vysvetlil, že okná na ich hotelovej izbe nie sú nepriehľadné, ako sa na prvý pohľad môže zdať. Trapas! Muž si užíval v posteli s partnerom, ráno si našiel pod dverami hustý odkaz

„Čo povedal? Sťažoval sa niekto?“ zisťovala Rebekka od partnera po tom, ako zložil telefón. „Ľudia z hotelovej izby oproti hovorili, že by sme sa mali zahaliť,“ povedal jej partner a dodal, že recepčný im vysvetlil, že jemu je jedno, čo v izbe robia, avšak chcel by ich informovať, že sklo na izbe je priehľadné.

„Povedal si, že nie je!“ skríkla Rebekka na partnera a na videu je zrejmé, že ju to poriadne zaskočilo. Rebekka zdieľala video o ich trapase na sociálnej sieti TikTok, kde si ho pozrelo viac ako 500-tisíc ľudí a mnohí len neveriacky krútili hlavami. „Och Bože, bol by som poriadne zahanbený,“ znel jeden z komentárov pod videom a dopĺňal ho ďalší: „Odhalili ste moju novú obavu“. Čo by ste robili v ich prípade vy?