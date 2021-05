Plán na ukončenie pandémie COVID-19 je jasný: Uf! Bude to stáť poriadny balík peňazí

Medzinárodný menový fond (MMF) predstavil v piatok plán na ukončenie pandémie nového koronavírusu. Ten spočíva v zaočkovaní minimálne 40 % populácie vo svete do konca tohto a minimálne 60 % populácie do polovice budúceho roka. Náklady na realizáciu tohto projektu fond odhaduje na 50 miliárd USD (41,02 miliardy eur).

V prípade úspechu by svetová ekonomika získala do roku 2025 ekvivalent 9 biliónov USD, a to prostredníctvom rýchlejšieho zotavenia ekonomickej aktivity, uviedol MMF. Ako dodal, z tohto procesu by pritom najviac ťažili bohaté krajiny.

Koronakríza si do dnešných dní vyžiadala v celom svete viac než 3,5 milióna ľudských životov, navyše, prognózy ukazujú, že aj počas budúceho roka bude vývoj zdravotnej situácie vo svete veľmi nerovnomerný. "Pre svet to predstavuje obrovské riziko," uviedol MMF.

Šéfka MMF Kristalina Georgievová na zdravotnom samite, ktorý organizovali Európska komisia a skupina G20, uviedla, že z rýchlejšieho ukončenia pandémie vyťažia najmä bohaté krajiny, takže zvýšenie príspevkov z ich strany dáva zmysel. "Priemyselne vyspelé ekonomiky, ktoré boli požiadané, aby sa na tomto projekte podieľali najväčšou mierou, by mali zaznamenať najvyššiu návratnosť verejných investícií v modernej histórii. Z rastu hrubého domáceho produktu (HDP) by mali získať 40 % a z dodatočných daňových príjmov približne 1 bilión USD," uviedla Georgievová.

Z uvádzaných 50 miliárd USD by 35 miliárd USD mali poskytnúť v podobe grantov bohaté štáty, súkromní a multilaterálni darcovia. Zvyšných 15 miliárd USD sa očakáva od národných vlád. Tie by na to mali využiť financovanie s nízkym alebo nulovým úrokom, ktoré bude k dispozícii prostredníctvom multilaterálnych rozvojových bánk.