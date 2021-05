Thajsko zapája do boja proti koronavírusu psy: Nakazení ľudia majú špecifický pach

Thajsko začalo do boja proti koronavírusu zapájať psiu jednotku v nádeji, že pomôže spomaliť narastajúci počet prípadov choroby covid-19.

Psy sú špeciálne vycvičení na vyňuchanie jedinečného pachu, ktorý majú nakazení ľudia v pote, napísala v piatok agentúra AP. Angel, Bobby a Bravo sú tri zo šiestich labradorských retrieverov, ktorých vycvičili vedci veterinárnej fakulty univerzity v Bangkoku. Od desiateho mája táto trojica otestovala viac ako 1000 vzoriek od zamestnancov univerzity, študentov i ľudí mimo univerzitu. A výsledky sú zatiaľ veľmi pôsobivé.

Po niekoľkých sekundách očuchávania vzoriek umiestnených v kovových nádobkách sú psy schopné spoznať, ktorí z ľudí sú nakazení chorobou covid-19. Pokiaľ vo vzorke nie je stopa nákazy, pes ju minie. Keď je pozitívny, posadí sa pred ňou. Profesorka Kajvalí Čatdarong, ktorá vedie výskumný tím, sa nechala inšpirovať krajinami, ako sú Fínsko, Spojené arabské emiráty, Nemecko či India, kde používajú psy na zisťovanie nákazy.

Len si nebola istá, či to bude rovnako fungovať aj v Thajsku preslávenom svojou korenistou, chuťovo bohatou kuchyňou. Využitie psov pri testovaní je podľa vedcov veľmi užitočné, pretože sú schopní preveriť aj ľudí, ktorí by sa inak testovať nenechali. Vedci plánujú psie tímy vyslať do miest, kde panuje podozrenie na komunitné šírenie nákazy. Aj keď podľa profesorky Čatdarong sú psy schopné poskytnúť rýchlu a lacnú alternatívu testovania, majú svoje obmedzenia.

,,O piatej popoludní dostávajú večeru. Zhruba desať minút predtým začnú byť nesústredení, a nemôžu už pracovať. Po večeri si potom idú zdriemnuť. Sú to živé zvieratá a my musíme brať do úvahy ich potreby a pocity," povedala. ,,Ale pre mňa sú to aj tak hrdinovia a hrdinky."