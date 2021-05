Dánsko pokračuje v uvoľňovaní, zatvorené zostanú len tieto prevádzky: Počet infekcií sa mierne zvýšil

Dánsko v piatok pokračuje v ďalšom uvoľňovaní zostávajúcich obmedzení proti šíreniu koronavírusu.

Zamestnanci sa tak môžu postupne začať vracať do svojich kancelárií a študenti späť na akademickú pôdu, informuje agentúra DPA. Podľa plánu vlády by sa mal vrátiť k práci z kancelárie každý piaty pracovník. Návrat všetkých zamestnancov sa očakáva do 1. augusta.

Počet osôb povolených na verejných vnútorných zhromaždeniach sa zvýšil na 50, zatiaľ čo vonku sa môže stretávať maximálne 100 osôb. Okrem nočných klubov sa otvoria aj všetky zariadenia vrátane sáun, bazénov a vnútorných priestorov v zoologických záhradách a zábavných parkoch.

Dánsko už v predchádzajúcom období umožnilo otvorenie reštaurácií, barov, posilňovní a mnohých ďalších miest. Mnoho prevádzok však povoľuje vstup len osobám s negatívnym testom na koronavírus, potvrdením o očkovaní či prekonaní ochorenia COVID-19.

Po tom, ako v Dánsku uvoľnili viaceré opatrenia prijaté v boji proti koronavírusu sa počet infekcií v poslednej dobe mierne zvýšil, čo sa však očakávalo, píše DPA.