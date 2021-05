Humanitárna záchranná loď zakotvila na Sicílii: Na palube mala stovky utečencov

Humanitárna záchranná loď Sea-Eye 4 so 415 utečencami na palube dorazila v piatok do prístavu v meste Pozzallo na ostrove Sicília, informuje agentúra APA.

Talianske úrady vydali plavidlu povolenie na kotvenie, uviedli miestne médiá. Zachránených utečencov na palube lode budú testovať na koronavírus a následne ich presunú na palubu karanténnej lode, ktorá priplávala do prístavu vo štvrtok. Všetkých 150 maloletých, ktorí sa na palube lode Sea-Eye 4 nachádzajú, presunú do zariadení určených pre utečencov.

Loď patriaca humanitárnej organizácii Sea-Eye v apríli vyplávala z nemeckého prístavného mesta Rostock, píše APA. Ide o jej prvú záchrannú akciu.

Od januára tohto roka prišlo podľa údajov talianskeho ministerstva vnútra cez Stredozemné more do Talianska viac než 13.350 ľudí. Ide o trikrát väčší počet než v rovnakom časovom období vlani. Väčšina lodí vypláva z Líbie a Tuniska, pričom od januára sa podľa Organizácie Spojených národov pri pokuse preplávať Stredozemné more utopilo najmenej 685 ľudí.