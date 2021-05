Gabriele zomrel priateľ († 22) priamo pred očami: Horor na výlete!

Mladý muž zomrel pred očami vydesenej priateľky.

Brit Kristers Bednarskis († 22) si s priateľkou Gabriele Dulksnyte užíval pokojný deň v prírode, ani len netušili, ako tragicky sa to skončí.

Kris, ako ho volali všetci blízki, ležal na nafukovačke pri brehu jazera, informuje britský denník The Sun. Jeho priateľka vychádzala z vody na breh, aby sa najedla a v tom si všimla, že nafukovačka s jej priateľom nie je na mieste, kde ju pred chvíľou videla. Vietor matrac odfúkol až do hlbšej vody, ktorá Krisa stihala. Gabriele volala o pomoc, no jej lásku už zachrániť nedokázali. Keď pribehla na miesto skupinka mužov, Kris bol už dávno pod vodou. Bezvládne telo mladíka vytiahli až privolaní hasiči.

Pitva ukázala, že príčinou smrti bolo utopenie a v jeho organizme nebolo ani stopy po alkohole alebo drogách. K tragédii došlo iba dva dni po mladíkových narodeninách. Koroner označil jeho smrť za nešťastnú náhodu. "Ľudia sa musia starať o svoju bezpečnosť. Výstražné značky na tom mieste majú zmysel," uzavrel.