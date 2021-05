Mia sa zobudila po prehýrenej noci: Keď zistila, kto leží vedľa nej v posteli, skoro odpadla!

Tak na túto párty rozhodne nikdy nezabudne! 28-ročná Mia sa bola zabaviť u kamoša, kde si dopriali pár fliaš vína. To ešte netušila, že domov príde so spoločníkom.

Ako uvádza portál Mirror, Mia Flynn z mesta Rhyl vo Walese sa po opijáši u kamaráta zobudila okolo druhej ráno vo svojej posteli. Keď sa pozrela, kto leží vedľa nej, skamenela. Počas cesty domov, kedy bola riadne podgurážená alkoholom, so sebou zobrala aj huskyho, ktorý sa pravdepodobne potuloval po okolí. Napriek tomu, že mala poriadnu opicu, tento zážitok si musela zvečniť a teraz sa na nej zabáva celý svet.

Mia priznáva, že spomienky z noci má hmlisté, avšak veľmi dobre si pamätá prebudenie. Keď sa pozrela vedľa seba, „zízal“ na ňu pes a spočiatku si myslela, že na ňu chce zaútočiť. Mia začala svoj zážitok okamžite nakrúcať na telefón. „Som príliš vystrašená na to, aby som sa pohla vo vlastnej posteli,“ povedala do telefónu, ktorý natočila na jej nového chlpatého kamaráta, ktorý vedľa nej spokojne ležal.

V telefóne našla aj video z noci, na ktorom sa neznámy husky prechádzal po jej kuchyni. „Zo všetkých tých vecí, ktoré som si doniesla v noci domov. Čo je do r**i toto? Išiel za mnou až domov,“ povedala Mia. Ako sa zdá, Mia dala dokonca chlpáčovi aj meno. Jej nový kamarát sa volá Toby.

Vďaka nočným videám si dokázala pospájať príbeh, ako sa k nej Toby dostal. „Takže. Išla som domov po polnoci, keď ma pes začal sledovať. Iba sa túlal po ulici. Neskôr som ale zistila, že to bola ulica, na ktorej žil, takže predpokladám, že sa práve dostal von. Moja mama zúrila. Bola v posteli, keď som zjavne vošla o 2:30 ráno a povedala som jej: Mám nového partnera. Nepotešilo ju to, aj keď na druhý deň ráno bola v pohode,“ poznamenala Mia, ktorá jedným dychom dodala, že to pre ňu nie je úplne nezvyčajné, avšak zviera si domov po párty ešte nikdy nepriniesla.

„Chudák pes v cudzom dome asi chcel ísť len domov,“ podotkla. Mia zverejnila fotku jej nového štvornohého kamaráta na Facebook, aby dokázala vypátrať jeho skutočného majiteľa. A to sa aj podarilo. Majiteľka ho spoznala, skontaktovala sa s Miou a dokonca jej poďakovala za to, že noc strávil u nej.