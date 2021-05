Zdesení fanúšikovia Priateľov sa obávajú o Matthewa Perryho: Chandler, si v poriadku?!

Radosť vystriedali starosti. Fanúšikovia s napätím čakajú na epizódu Priateľov po 17 rokoch, ktorú odvysiela HBO Max 27. mája.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

No 8-minútové promo interview k špeciálu vyvolalo vlnu znepokojenia. Za všetkým stojí seriálový Chandler Matthew Perry (51).

Rozpačité aj na Chandlera. Pred vysielaním samotnej špeciálnej epizódy dostali nadšenci malý zákusok v podobe krátkeho rozhovoru s protagonistami seriálu. Na tom by nebolo nič zvláštne. Až na neprehliadnuteľné Perryho správanie, ktorý väčšinu času neprítomne civel do priestoru. A keď prehovoril, vyvolalo to u fanúšikov ešte väčšie obavy.

Keď odpovedal na otázky, tak koktal a v určitom bode dokonca komolil slová. Prípadné obavy o Perryho zdravie však na sebe nedali poznať jeho hereckí kolegovia Matt LeBlanc (53) a David Schwimmer (54). Tí sa na neho po celý čas usmievali a snažili sa ho rozveseliť. Na internete sa však okamžite rozbehla búrlivá debata. „Bolí ma takto vidieť Matthewa. Vyzerá byť mimo, pozerá do prázdna a hovorí pomaly,“ napísal jeden z fanúšikov.

Perry mal v minulosti problémy so závislosťami od drog a alkoholu, o ktorých aj otvorene hovoril. Všetko odštartovala nehoda na vodnom skútri v roku 1997, pre ktorú začal užívať lieky proti bolesti. Dospelo to do štádia, že si nepamätal ani natáčanie troch sérií Priateľov. So svojimi démonmi sa však rozhodol bojovať. Do roku 2011 absolvoval tri odvykacie liečenia.

Matthew Perry

Herec, komik, producent, scenárista

Celým menom: Matthew Langford Perry

Narodený: 19. augusta 1969, Williamstown, Massachusetts

Snúbenica: Molly Hurwitz (od 2019)

Filmy: Takmer hrdinovia (1998), Môj sused zabijak (2000), Znovu 17 (2009)

Majetok: 98 miliónov €