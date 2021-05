Ročne zomrie po zásahu bleskom hrozivý počet ľudí, vedci varujú: Bude to ešte horšie!

Podľa odborníkov globálna zmena klímy bude znamenať tiež oveľa častejšie búrky plné bleskov.

A výskumy z posledných rokov túto teóriu potvrdzujú faktami. Z pozorovaní výbojov elektriny medzi mrakmi a povrchom Zeme v oblasti Arktídy v uplynulých desiatich rokoch vyplýva, že počet bleskov sa tam za poslednú dekádu zosemnásobil. Kým v roku 2010 bol priemerný počet bleskov v Arktíde počas leta okolo osemnásť tisíc, v roku 2020 to už bolo 150 tisíc.

Priemerná teplota vzduchu v tejto oblasti vzrástla za spomínaných desať rokov o 0,3 stupňa Celzia. Vedci z University of California and už v roku 2014 upozornili na to, že pri oteplení vzduchu o jeden stupeň Celzia (v priemere za celý rok), dôjde k nárastu počtu bleskov o dvanásť percent. Teplejší vzduch totiž absorbuje viac vlhkosti a viac vlhkosti v atmosfére znamená viac búrok, ku ktorým patria blesky.

Viac bleskov ale znamená tiež viac úderov tohto mohutného elektrického výboja do ľudských stavieb, stromov a tiež do ľudí samotných. Ročne zasiahne blesk asi 240 tisíc osôb na celej planéte, dvetisíc po údere bleskom zomrie.