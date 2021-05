Španielsko obvinilo Maroko z agresie a vydierania: Toto je neprijateľné!

Španielsko obvinilo vo štvrtok Maroko z "agresie" a "vydierania" v súvislosti s hromadným príchodom tisícok marockých migrantov do španielskej enklávy Ceuta v severnej Afrike. Informuje o tom agentúra AFP.

Do Ceuty tento týždeň prevažne nerušene prešiel rekordný počet 8000 migrantov. "Je to agresia na španielske hranice i na hranice Európskej únie, a v rámci medzinárodného práva je to neprijateľné," vyhlásila ministerka obrany Margarita Roblesová v rozhovore pre španielsky verejnoprávny rozhlas.

Melilla a Ceuta sú dve malé španielske pobrežné teritóriá v severnej Afrike, ktoré od Maroka oddeľujú vysoké ploty z ostnatých drôtov, sústavne monitorované políciou. Ide o jediné pozemné hranice Európskej únie s Afrikou, a preto sú obľúbenými vstupnými bodmi pre migrantov.

Rekordný počet migrantov prichádzajúcich do Ceuty zaznamenali v čase diplomatického napätia medzi Madridom a Rabatom, ktoré nastalo po tom, ako Španielsko s cieľom poskytnutia zdravotnej starostlivosti prijalo Ibráhíma Ghálího, vodcu hnutia bojujúceho za nezávislosť Západnej Sahary od Maroka.