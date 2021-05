Smrť krásnej tínedžerky: Emma († 14) dostala alergickú reakciu, kruté, čo sa stalo v lekárni!

Mala celý život pred sebou, vzala jej ho obrovská tragédia.

Emma Sloan z írskeho Dublinu mala iba 14 rokov, keď zomrela po alergickej reakcii. Tínedžerka sa v roku 2013 bola so svojou mamou Caroline najesť v čínskej reštaurácii. Ani len netušili, že v omáčke, ktorú Emma konzumuje, sú orechy, na ktoré bola alergická. Dievčina o pár okamihov utrpela anafylaktický šok, informuje britský denník The Mirror.

Vystrašená matka sa snažila svojej dcére zachrániť život a okamžite vyrazila do najbližšej lekárne, kde si od lekárnika vypýtala pero s adrenalínom, ktoré by mohlo jej dcére pomôcť. Stalo sa však niečo, čo nik nečakal. Lekárnik zúfalej žene odmietol pero predať, pretože naň nemala lekársky predpis, informuje The Mirror.

Keďže tínedžerka nedostala včas adekvátnu pomoc, zomrela na ulici matke v náručí. Zdrvená rodina podala žalobu na lekárnika, ktorý matke odmietol predať pero, ktoré by jej dcére mohlo zahcrániť život. Po dlhých rokoch pozostalí uzavreli s lekárnikom dohodu, na základe ktorej im má vyplatiť odškodné 50-tisíc eur. Ich milovanú dcéru im to však už nevráti.