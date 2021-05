Muž opísal, čo zažil na druhej strane: Najprv svetlo na konci tunela a potom niečo, čo by ste nečakali

Automechanik zomrel na následky ťažkého priebehu ochorenia Covid-19. Mŕtvy bol však len niekoľko minút, kým sa lekárom podarilo oživiť ho. Po smrti videl svetlo v tuneli, ale potom prišlo niečo, čo by sme nečakali.

Automechanik Norberto Di Natale (64) z Argentíny skolaboval na následky koronavírusu. Mŕtvy bol však len niekoľko minút, kým sa ho zdravotníkom podarilo oživiť. Po tomto zážitku opísal mrazivé stretnutie so smrťou. Portál Daily Star píše, že Norberto cítil, ako sa mu pomaly zastavuje srdce predtým, ako uvidel „svetlo na konci tunela“. „Počul som, ako veľa ľudí hovorí, že na konci tunela je svetlo... Videl som presne to isté. Je ťažké tomu uveriť, ale je to tak,“ povedal. Dodal ale, že potom prišlo niečo, čo by ste nečakali. Čo presne mal na mysli, však už neprezradil.

Norberto sa koronavírusom nakazil v práci aj napriek tomu, že dôsledne dodržiaval všetky opatrenia. Norberto, ktorý pracuje ako automechanik v meste Pergamino v Argentíne, pre miestne médiá uviedol, že už bol pre túto chorobu raz hospitalizovaný, bol však prepustený. Jeho stav sa ale rýchlo zhoršil a do nemocnice sa vrátil s vysokou horúčkou. S ťažkým priebehom covidu bol potom hospitalizovaný vyše mesiaca.

Norberto hovorí, že spolu s ďalšími pacientmi s Covid-19 dostával plazmovú terapiu, ale prvé dva dni, čo tam bol, videl, ako dvaja spolupacienti zomreli na posteliach po oboch stranách vedľa neho. Vtedy si bol istý, že on bude nasledovať.

Následkom zákerného ochorenia bol obojstranný zápal pľúc a lekári sa preto rozhodli ho uviesť do umelej kómy a intubovať. Rodine oznámili, že im zostáva len sa modliť. Po čase sa jeho stav začal opäť zlepšovať a presunuli ho na covidové oddelenie, aby pokračoval v zotavovaní. Jedného dňa, keď ležal sám, povedal, že sa začal sám so sebou rozprávať a počítať srdcový rytmus. Všimol si totiž, že sa mu veľmi spomalil, až kým nezastal úplne.

Pre miestne médiá uviedol, že bol mŕtvy „niekoľko minút“, kým sa lekárom konečne podarilo „zázračne“ priviesť ho späť k životu. Keď ho konečne prepustili z nemocnice, dva mesiace bol ešte v domácej starostlivosti, až kým nakoniec vírus neprekonal. Dodal však, že sa ešte úplne nezotavil.