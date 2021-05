Byty Priateľov z kociek: Lego ponúka súpravu apartmánov z ikonického seriálu

Priateľov nie je nikdy dosť. Dánsky gigant Lego splní viacerým fanúšikom populárneho sitkomu dávny sen.

Od 1. júna budú môcť vlastniť apartmány, v ktorých býval Joey s Chandlerom a Monica s Rachel. Ibaže z kociek.

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

Cítiť závan nostalgie. „Po úspechu so stavebnicou kaviarne Central Perk sme chceli vyrobiť ďalšiu poctu tejto ikonickej televíznej šou so zameraním na známe apartmány,“ prezradil dizajnér Lega Anderson Ward Grubb. Celý tím pracoval so zábermi priamo z nakrúcania a dookola pozerali seriál, aby tak zachytili čo najviac jeho ikonických momentov. Favoritmi sa stali scéna, v ktorej mala Monica strčenú hlavu v moriakovi, či špehovanie nahého suseda z balkóna.

Stavebnica obsahuje figúrky šestice a dokonca nechýba ani otravná Janice. Rachel zobrazili v károvanej sukni, Monicu so zásterou a Phoebe v štýle jej vlastnom. Joeyho tvorcovia zachytili vo všetkom Chandlerovom oblečení, kým jeho verného kamoša odeli do typického obleku s výraznou kravatou. Ross si to odskákal so svojimi tesnými koženými nohavicami. Špeciálna Lego súprava Priateľov obsahuje 2 048 kociek. Oficiálny predaj sa spúšťa 1. júna a stavebnica stojí 123 eur.

Lego Apartmány

Kocky: 2 048

Minifigúrky: 7

Výška: 10 cm

Šírka: 25 cm

Cena: 123 €