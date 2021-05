Trapas! Muž si užíval v posteli s partnerom, ráno si našiel pod dverami hustý odkaz

Ups, to nečakal! Muž sa podelil s verejnosťou o tom, aký list dostal od suseda. Našťastie netuší, od ktorého.

Stephen Cunningham (26) žije v paneláku v Glasgowe. Každý, kto býva v byte vie, ako vedia panelákové steny zradiť, pokiaľ ide o zvukotesnosť.

Stephen sa vďaka susedovi dozvedel, že o jeho radovánkach s partnerom do detailov vedeli aj ľudia bývajúci za stenami bytu. Našiel si totiž pod dverami odkaz, aby praktizoval "tichší sex", píše metro.co.uk.

"Drahý sused, píšeme v priateľskom duchu, aby sme pripomenuli, že steny v tejto budove sú tenké a zvuk cestuje. Vieme, že sa šíreniu zvuku nedá zabrániť, no chcem vás varovať, že počujeme viac, než by sme mali. Nechceme zdielať intímne a osobné momenty s vami. Preto vás slušne žiadame, či by ste sa mohli v noci trochu stíšiť. Prosím, majte na pamäti, že máte susedov v budove, kde sa zvuk prenáša. Ďakujeme za pochopenie."

"Keď som to čítal, váľal som sa po zemi od smiechu. Kamaráti mi povedali, aby som susedom kúpil štuple do uší. Len neviem, ktorý sused to poslal, a naozaj to nechcem vedieť, aby som bol úprimný." reagoval na to Stephen, ktorý ihneď písal správu svojej láske.