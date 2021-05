Žene zomrel partner († 50) pár mesiacov pred svadbou: Otrasná reakcia hotela, kde mali mať hostinu!

Fiona a Guy († 50) Boswellovci z britského Norwichu sa spoznali pred štyrmi rokmi v banke, kde žena v tom čase pracovala.

Dvojica sa rýchlo zaľúbila. ,,Náš vzťah bol perfektný, boli sme spriaznené duše. Bol láskou môjho života. Obaja sme boli smutní, že sme sa nespoznali skôr, keď sme boli mladí,“ cituje Fionu portál Metro. Guyovi však v roku 2020 zistili rakovinu, dvojica si preto v októbri narýchlo zorganizovala civilný obrad.

Manželia však dúfali, že v júli 2021 budú mať väčšiu svadbu so všetkým, čo k tomu patrí. Ich vytúžený deň ma prebehnúť v hoteli Elm Farm Country House, pretože tam kedysi boli spolu prvýkrát priateľom na svadbe ako pár. Guy však v marci 2020 zomrel na po krátkom boji s rakovinou na srdcové zlyhanie. Šok nastal, keď hotel odmietol užialenej Fione vrátiť 4100 libier (4755 eur), ktoré za hostinu dopredu zaplatili.

,,Dala som hotelu vedieť, čo sa stalo a požiadala o vrátenie peňazí, a ich odpoveď bola jasné nie. Potom prebiehala ďalšia komunikácia, a jeho zástupcovia neprejavili žiadny súcit a boli bezočiví,“ hnevá sa žena. Hotel jej ponúkol, že môžu skúsiť jej termín a predplatený balík služieb predať alebo ho môže skúsiť predať sama. ,,Povedala som im, ako mi to ubližuje, že mám predávať termín, ktorý mal byť naším šťastným dňom s rodinou a priateľmi, a nikdy ho s Guyom mať nebudeme.“

Fiona o svojej skúsenosti prehovorila, aby majitelia podobných miest prehodnotili svoje správanie. ,,Chcela by som, aby sa pozreli na podmienky zmluvy, ktoré by mohli riešiť zrušenie pre neočakávané udalosti alebo by mohli párom odporúčať poistenie svadby,“ myslí si. Priatelia manželov zriadili účet na charitatívnej stránek GoFundMe, kde sa pokúsia Fione stratené peniaze vyzbierať. Ona sa stále spamätáva zo smrti Guya. ,,Pre nás oboch to bolo druhé manželstvo a veľmi sme sa milovali. Všetko sme robili spolu. Cítim sa, akoby som stratila končatinu. Takú lásku už nezažijem,“ smúti.