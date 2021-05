V Británii napriek šíreniu indickej mutácie otvorili interiéry krčiem: 9 miliónov pív za pondelok

Štamgasti sa dočkali. Po piatich mesiacoch sa v Británii otvorili interiéry krčiem.

Zrušili sa aj ďalšie obmedzenia vrátane zákazu cestovania do zahraničia. Briti pokračujú v uvoľňovaní napriek tomu, že sa v krajine začala šíriť indická mutácia koronavírusu. Pred niektorými krčmami sa v noci z nedele na pondelok tvorili rady, v ktorých čakalo aj sto ľudí. Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Chceli si hneď s úderom polnoci vychutnať posedenie vo svojom obľúbenom podniku. Terasy síce otvorili už v apríli, ale to nebolo ono. Predpokladalo sa, že v priebehu pondelka po úplnom otvorení krčiem v nich Briti vypijú 9 miliónov pív a skonzumujú 7 miliónov jedál.

Britská vláda zrušila aj zákaz cestovania do zahraničia a nahradila ho semaforovým systémom. Do zelených krajín možno cestovať bez obmedzení, do oranžových za určitých podmienok a pri červených krajinách treba pri návrate rátať s hotelovou karanténou. Z londýnskych letísk Heathrow a Gatwick tak v pondelok smerovalo 340 letov do oranžových krajín – o dve tretiny viac ako pred týždňom. Už o šiestej ráno sa tam tvorili rady Britov chtivých cestovania.

Otvárali sa aj múzeá, kiná, divadlá, štadióny a hotely. Uvoľnili sa aj obmedzenia, týkajúce sa stretávania ľudí. Tie sa v jednotlivých častiach Británie líšia. V Anglicku sa v interiéri môže stretnúť šesť ľudí z dvoch domácností a vonku až 30 ľudí. V Škótsku sa vonku môže stretnúť len osem ľudí. V dvoch škótskych oblastiach (Glasgow a Moray) lockdown pokračuje pre nárast počtu prípadov.

Celkovo sa počet nových prípadov v celej krajine po mesiacoch klesania zvýšil o osem percent. Môže za to najmä indická mutácia koronavírusu. Tá sa šíri v Anglicku najmä v Boltone, Manchestri a v niektorých častiach Londýna. V týchto ohniskách vláda spustila masové testovanie.

Najväčšia loď

Uvoľňovanie opatrení sa týka aj plavieb na výletných lodiach, ktoré boli od vlaňajška zrušené. Po novom na nich môže byť tisíc ľudí alebo 50 percent kapacity (podľa toho, ktoré číslo je nižšie). Práve v tomto čase dorazila do prístavu Southampton nová výletná loď Iona, ktorá bude najväčšia v britských vodách. Má 344 metrov, 17 palúb a miesto pre 5 200 pasažierov. Je to tiež prvá britská výletná loď, ktorú poháňa skvapalnený plyn.