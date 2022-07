Tomuto sa hovorí nešťastie: Pozrite, čo žena spravila so svojím výherným žrebom

Keby sa jej nestala so žrebom táto nepríjemná vec, už dávno mohla byť milionárkou.

Ako informuje portál Metro, nemenovaná žena sa zapojila do hry SuperLotto Plus ešte v novembri minulého roka. Podarilo sa jej zakúpiť žreb, ktorý v sebe ukrýval výhru vo výške neuveriteľných 26 miliónov dolárov (viac ako 21 miliónov eur). V návale obrovskej radosti ale zistila trpkú skutočnosť. Tiket v tejto enormnej hodnote si zabudla vybrať z nohavíc, ktoré dala do práčovne.

Ako sa nazdávala, nezostalo z neho takmer nič a celý sa zničil. Napriek tomu má však nádej, že o výhru nepríde. V lotériach to funguje tak, že ak si súťažiaci myslia, že vyhrali, musia vyplniť reklamačný formulár. Ak účastníci súťaže žreb stratia, jedinou možnosťou je pre nich predloženie dôkazu o tom, že ho vlastnili. Lotériám stačí napríklad fotografia výherného tiketu z prednej a zadnej strany.

V samoobsluhe, v ktorej si žena tento miliónový žreb zakúpila, majú k dispozícii zábery z bezpečnostnej kamery. Prevádzka predložila kalifornskej lotérii kópiu videa, ktorá teraz pre ženu slúži ako hlavný dôkaz o jeho kúpe. Hovorkyňa lotérie uviedla, že toto tvrdenie ešte prešetria.