Mladá mamička stratila sebavedomie zo dňa na deň: Pozrite, čo sa odhodlala ukázať verejnosti!

Táto žena ide všetkým príkladom v tom, ako sa nebáť zverejniť aj niečo, za čo sa hanbíme. Spravila tak len preto, aby dodala odvahu aj ostatným a ukázala im, že v tom nie sú sami.

Ako informuje portál Indy100, Alicia sa odvážila na sociálnej sieti zverejniť video, v ktorom sa po prvýkrát ukázala bez zubov, o ktoré prišla počas tehotenstva. Video dosiahlo viac ako 15,1 miliónov pozretí a ľudia ju začali obdivovať za to, aká úprimná je vo svete, v ktorom sa ostatní navzájom hodnotia predovšetkým podľa vzhľadu. „Áno, prosím, normalizujme mladých ľudí so zubnými protézami! Ako zubná asistentka neznášam vidieť to, ako veľmi to ovplyvňuje sebavedomie mojich pacientov. Si taká krásna,“ napísala jej pod video jedna z komentujúcich.

Mladej mamičke začali vypadávať zuby ešte pred desiatimi rokmi po tom, čo porodila najstaršiu dcérku Katie. Problémy si ale všimla aj počas samotného tehotenstva, kedy sa jej odrazu robili zubné kazy a pociťovala mierne bolesti zubov. Naozajstné problémy u nej však začali až potom, čo sa jej narodilo dieťa. Jedného dňa jej totiž po zahryznutí do hamburgeru vypadli naraz všetky horné predné zuby.

„Práve som sa vydala za môjho manžela, mali sme naše prvé dieťa... Tento muž si ma vzal s dokonalými zubami... A potom ďalší rok jeho žene chýbajú predné zuby,“ popísala svoje trápenie Alicia.Priznala, že mali s manželom veľa práce a nemala čas poriadne navštíviť zubára. „Nebola som taká zdravá, ako som mala byť. Takže dieťatko muselo z môjho tela strhávať veci... Najmä vápnik zo zubov,“ vysvetlila.Na prvý pohľad nie je vôbec vidno, že sú umelé a o to viac boli ľudia prekvapení z toho, keď si ich dala prvýkrát verejne dole. Kvôli obrovskej podpore od ľudí natočila Alicia aj mnoho ďalších videí, na ktorých objasňuje, ako sa s nimi musí stravovať či ako sa k tomuto novému úsmevu dostala.