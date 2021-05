Otrasný prípad! Muž týral svoju manželku celé roky: Hrôza, ako mal ukončiť jej život

Prípad, z ktorého vám zovrie vnútro. Brian Earl Johnston (34) týral svoju manželku Kelly Wilkinson († 27) 10 rokov. Hrôza, čo jej mal nakoniec spraviť.

Ako píše Mail online, Brian bol prvotriedny diktátor. Kelly prikazoval, ako sa má obliekať, či si robiť vlasy. Stala sa jeho rukojemníčkou. Nedovolil jej ani, aby si spravila vodičák alebo našla prácu. Avšak matka troch detí jedného dňa nabrala odvahu a požiadala políciu, aby jej manželovi nariadili zákaz približovania sa.

Neskôr však nastalo hotové peklo. Brian ju mal krátko po tejto požiadavke upáliť zaživa na záhrade domu v Arundeli. Rodina Kelly je v mimoriadnom šoku. Nielenže malo dojsť k nechutnej brutalite zo strany jej manžela. Kelly si celé roky držala všetku bolesť len pre seba. Nikto netušil, čím si musela prechádzať.

Dvojica sa zoznámila prostredníctvom zoznamky pred 10 rokmi. Kelly vycestovala za Brianom do USA a zobrali, keď mali iba 18 rokov. Pred pár mesiacmi ale išli od seba. „Začínala sa stávať tým, kým je, kým chce byť a objavovať, čo chce a čo sa jej páči,“ povedala sestra Emma.

Druhá sestra Danielle uviedla, že Kelly sa pred piatimi rokmi vrátila do Austrálie v snahe utiecť pred Brianom, ktorý je bývalý americký vojak. Rodina celé roky nevedela o jej problémoch, až kým sa nevrátila domov. "Bola taká introvertná a ani nechcela nikoho z nás zaťažovať tým, čo sa deje, a myslím, že to bol jej strach rozprávať a že by jej ľudia neverili," povedala sestra Natalie.

Danielle má ohľadom celej situácie jasno a tvrdí, že jej smrť rozhodne nebola náhoda. Kelly sa napokon mala rozrozprávať ich mame. Tá, žiaľ, zomrela pred siedmimi týždňami. Na tragický incident reagoval aj ich otec, ktorý jasne povedal, že tomuto celému sa dalo predísť.

Vyšetrovatelia budú hlavne skúmať, prečo bol Johnston prepustený na aukciu. Zatkli ho 11. apríla za závažné trestné činy, ktoré mal spáchať vo februári. Policajná kaucia je totižto rozhodnutie policajta a nie sudcu.

Okolnosti tohto prípadu sú však veľmi podozrivé. Brian Codd, asistent komisára, a Rhys Wildman pred médiami otvorene povedali, že systém polície zlyhal. Kelly dôrazne žiadala o súdny zákaz približovania sa, ktorý Brian dvakrát nerešpektoval. Polícia to vtedy vyhodnotila tak, že 34-ročný muž neporušil podmienky. Kelly mala kvôli strachu o vlastný život kontaktovať aj agentúry zamerané na domáce násilie. Codd dodal, že to malo byť okolo 13. apríla.

Keďže po Kelly zostali tri deti, bola pre nich vytvorená finančná zbierka. Tragický príbeh nenechal ľudí chladnými a potomkom darovali dokopy už 122 000 dolárov (92 688 eur).