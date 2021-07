60 rokov od letu prvého človeka do vesmíru: Ako sa práve Gagarin († 34) dostal na palubu Vostoku 1?

Bol nízky, mal len 158 centimetrov, a aj tak hral vynikajúco basketbal.

Nie kvôli tomu sa však stal jedným z najslávnejších mužov planéty. Jurija Alexejeviča Gagarina († 34) si budeme navždy pamätať ako prvého človeka vo vesmíre. Od jeho letu na obežnú dráhu Zeme uplynulo už neuveriteľných 60 rokov. Ako sa však práve on dostal na palubu Vostoku 1? Bol jeho slávny let skutočne vykúpený smrťou iných kozmonautov? A prečo sa už nikdy nemal vrátiť na palubu rakety?

Keď sa koncom zimy 1934 narodil, nič nenasvedčovalo tomu, že z malého Jurija raz bude nielen najslávnejší muž Sovietskeho zväzu, ale aj planéty. Aj tak bol predurčený stať sa na niekoľko krátkych rokov veľkou hviezdou.

Malý Jurij žil s rodinou na sovietskom kolchoze. Jeho matka dojila kravy, otec bol vyučeným stolárom. Detstvo mu poznačila vojna sotva začal chodiť do školy. Po obsadení jeho rodnej dediny Klušino Nemcami prežila rodina rok a pol v zemľanke. Bystrý chlapec doma vychodil šesť tried a začal pracovať. Študoval vo večerných školách a stále išiel za svojím snom stať sa letcom. Tak sa dostal do leteckého pluku za polárnym kruhom, kde na základni spoznal aj svoju manželku Valentinu.