Vedci skúmali vzťahy samcov a samičiek paviánov dlhých 35 rokov: Čo zistili, ich úprimne prekvapilo

Hovorí sa, že medzi mužmi a ženami nemôže existovať skutočné priateľstvo. Zdá sa však, že príroda so zlými jazykmi nesúhlasí.

Dôkazom je aj výskum paviánov, ktorý jednoznačne potvrdil, že samce paviánov, ktoré sa priatelili so samičkami, no nemali s nimi milostné pletky, sa dožili omnoho vyššieho veku než ich druhovia. Vedci sledovali viac než päťsto paviánov v kenskom Národnom parku Amboseli celých tridsaťpäť rokov a prišli na zaujímavý fakt. Samce, ktoré sa doslova kamarátili so samičkami, sa dožívajú vyššieho veku než ich súkmeňovci, ktorí majú so samičkami iba milostné pletky.

Vedci spočiatku tieto samce podozrievali z toho, že vzťahy so samičkami majú za účelom chrániť mláďatá, alebo si nakloniť ich priazeň do budúcnosti z dôvodu párenia. Nakoniec sa však ukázalo, že ide o úprimné priateľstvá bez postranných úmyslov. Ako spolu trávia čas? Keďže spolu nemôžu zájsť na kávu a kus reči, trávia väčšinu času preberaním a čistením srsti od parazitov.

Už dlhý čas sa vie, že ľudia a dokonca aj iné zvieracie druhy sa môžu vďaka priateľským vzťahom dožívať vyššieho veku, a pozorovania paviánov tento fakt opäť potvrdili. Priateľstvo má hlboké evolučné korene a je dôležité nielen pre ľudí, ale aj pre našich zvieracích príbuzných. Obdobné správanie poznáme aj pri rôznych druhoch opíc, koní, delfínov či veľrýb.



Rýchle fakty - Paviány

• Patria k najstarším druhom opíc, konkrétne k druhu Papio.

• Často obývajú otvorené zalesnené územia a savany.

• V divočine sa dožívajú zhruba 30 rokov, avšak v zajatí až 45.

• Patria k mimoriadne spoločenským zvieratám so silnými sociálnymi väzbami.

• Skupina paviánov môže mať od 10 do 200 členov. Delia sa na klany. Samice v háremoch vychovávajú svoje mláďatá.

• Pária sa počas celého roka a tehotenstvo paviána trvá pol roka.

• Najväčší druh paviána – pavián čakma môže mať hmotnosť až 40 kg a dĺžku 120 cm.