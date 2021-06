Najfarebnejšie miesto na svete je v Peru: Dúhovú horu odkrylo turistom až globálne otepľovanie

Máte pocit, že sa pozeráte na dielo šikovného grafika? Omyl! Táto dúhová hora naozaj existuje. Nachádza sa v peruánskych Andách a šokujúce je, že ešte pred pár rokmi o tomto prírodnom dive nikto ani len netušil.

Peru to nie je iba legendami opradené mesto Inkov Machu Picchu! V juhoamerickej krajine na cestovateľov čaká množstvo ďalších malebných zákutí. Jedným z nich je bezpochyby Vinicunca - hora siedmich farieb alebo, výstižnejšie, dúhová hora. Nachádza sa ukrytá hlboko v jednom z najrozsiahlejších pohorí sveta - Andách. Tento geologický div objavili ešte len v roku 2013 a okamžite sa dostal do hľadáčika turistov.

Hora ležala ukrytá pod vrstvou snehu, no keď sa vplyvom globálneho otepľovania roztopil a nepriaznivé poveternostné podmienky prispeli k erózii vrchnej vrstvy pôdy, naskytol sa pohľad, ktorý vyrážal dych. Hora sa razom sfarbila do odtieňov žltej, červenej, tyrkysovej či levanduľovej farby. Vinicunca je súčasťou sopečného reťazca, vďaka čomu je bohatá na minerálne usadeniny.

Práve ich oxidácia môže za toto nádherné sfarbenie. Sírne minerály dodali žltkastú farbu, oxid železitý zasa červenú, chlorid pridal tyrkysovú a za belavé farby môžu pieskovec a kremeň. Bohom zabudnuté dedinky v okolí pohoria začali zrazu prekvitať turizmom.

Miestni sprievodcovia prírodným úkazom za poplatok prevedú každého, kto má záujem. Nie je to však vôbec jednoduché. Najlepší východiskový bod je z mestečka Cuzco, ktoré leží až 100 km od hory. Okrem toho dúhové pohorie sa týči do výšky 5 200 metrov nad morom a pri výstupe naň treba prekonať viac ako 1 000 výškových metrov, čiže si musia zvedavci do batoha pribaliť určite aj dobrú kondičku. Domáci však poznajú tajný trik.

Vyčerpaným turistom dávajú žuť sušené listy koky, ktoré vraj pomôžu zmierniť pocit únavy a prinesú rýchlejšiu aklimatizáciu.Hoci je Vinicunca v kurze iba pár rokov, začína sa to prejavovať na jej stave. Do zoznamu Top 100 miest, ktoré musíte vidieť predtým, než zomriete, ju pridal aj časopis National Geographic. V sezóne ju denne navštívi vyše 1 000 turistov, a aj preto miestne autority plánujú zaviesť určité obmedzenia, aby si túto prírodnú krásu mohli vychutnať aj generácie, ktoré prídu po nás.

Vinicunca

- Lokalita: Ausangate, Andy, Peru

- Nadmorská výška: 5 200 m n. m.

- Ideálny čas na návštevu: máj - september

- Dĺžka treku: So spievodcom sa dá hore dostať aj za jeden deň, obľúbené sú aj dlhšie 5- až 6-dňové rozšírené výstupy pre zdatných turistov.