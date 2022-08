Žena sa už roky sama nevymočila: Neverili jej ani lekári! Začal sa boj s časom

Anna Rachel Gray sa zobudila v decembri 2018, šla na záchod a nedokázala sa vymočiť. Odvtedy sa jej to nikdy nepodarilo.

Anna (22) trpí Fowlerovým syndrómom. Je to zriedkavá diagnóza, pri ktorej sa jej svaly v močovom mechúre nedokážu uvoľniť a tak cez ne nemôže prejsť moč. Ako informuje Metro, tento syndróm sa objavuje u mladých dievčat a až polovica pacientok trpí aj polycystickými vaječníkmi.

Angličanka tvrdí, že až do oného dňa sa cítila úplne dobre. "Deň predtým som bola úplne v poriadku! Prvým príznakom bolo, že som sa nemohla vymočiť - bolo jedno, ako veľmi som sa snažila, a aj napriek tomu, že som pravidelne pila vodu, sedela som dlho vo vani a počúvala som zvuk tečúcej vody, nedokázala som to. To trvalo päť dní," hovorí.

Po prvých 24 hodinách nemočenia zavolala svojmu všeobecnému lekárovi. Vysvetlila mu, čo sa deje, a on jej predpísal preháňadlo. Povedal, že nič viac urobiť nemôže. "Snažila som sa mu vysvetliť, že preháňadlo mi nepomôže, ale neznelo to tak, že chápe, čo mu hovorím. Zavolala som mu na druhý deň a dostaal som tú istú odpoveď."

Nakoniec po piatich dňoch zavolala na tiesňovú linku a tam jej dohodli stretnutie s lekárom. Keď sa konečne s ním stretla, povedal jej, že takéto veci sa obvykle nestávajú ľuďom v jej veku. Nakoniec odišla s tým, že jej nemajú ako pomôcť, a nemohli uveriť tomu, že niekto nemôže močiť po dobu piatich dní. "Povedali, že som musela ísť na záchod a že si to asi iba nepamätám," hovorí Anna.