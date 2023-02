Ako veľmi vás ľúbi váš pes? Naučte sa rozumieť jeho jazyku: Tu je päť najdôležitejších prejavov lásky!

Psy sú súčasťou rodiny a zaslúžia si, aby sme ich ľúbili rovnako ako oni nás. Na vyjadrenie svojej lásky majú podľa veterinárky Kirsten Ronngrenovej vlastný jazyk.

Naši chlpatí priatelia majú hneď niekoľko spôsobov, ktorými nám dokazujú svoju lásku. Doktorka Ronngrenová, odborníčka pracujúca pre medzinárodnú spoločnosť ManyPets, sa podelila o svoje tipy na rozlúštenie ich jazyka a najlepší spôsob, ako im ich lásku opätovať.

Fyzický dotyk

Najbežnejším jazykom lásky je u štvornohých miláčikov fyzický dotyk. „Olizuje vám váš maznáčik opakovane tvár, lezie vám do lona alebo má tendenciu vyskakovať, aj keď vie, že by sa to nemalo? Tieto zvieratá chcú jednu vec viac ako čokoľvek iné, a to je veľa fyzického kontaktu,“ uviedla Ronngrenová.

Podľa veterinárky je veľmi dôležité psom poskytovať fyzickú istotu a náklonnosť: „Doprajte im veľa túlenia, škrabkania na bruchu či hladenia po srsti, a budú vaším najlepším priateľom. Môže to byť tiež spôsob, ako ich upokojiť počas stresujúcich momentov.“ Dodala, že dôležité je tiež pochopiť, kedy to tak nie je. „Nezávislé psy môžu byť z príliš intenzívneho fyzického kontaktu znepokojené a môžu vám dať najavo, keď majú dosť,“ objasnila odborníčka.