Temné predpovede Nostradama: Ľudstvo sa má tento rok pripraviť na 7 desivých udalostí

Rok 2022 je za nami. Čo všetko ponúkne ďalší? Ak veríte predpovediam mystika Nostradama, nemali by ste byť príliš optimistickí.

Francúzsky astrológ, celým menom Michel de Nostradamus, prvýkrát zapísal svoje predpovede do knihy Les Prophéties v roku 1555. Tie si za roky od vydania knihy získali určitú slávu. Dokonca sa tvrdilo, že viac ako 70 percent jeho proroctiev sa splnilo.

Niektorí veria, že spisy tohto muža majú desivo presné predpovede, prorokovať mal útoky z 11. septembra, atentát na prezidenta Kennedyho či Hitlerov nástup k moci. Verí sa, že medzi jeho tisíckami záhadných proroctiev patria aj tie, ktoré mrazivo presne opisujú, ako sa náš svet skončí. Tu je 7 predpovedí na rok 2023, na ktoré sa má ľudstvo podľa francúzskeho veštca pripraviť:

1. Záhadná katastrofa misie na Mars

Preteky o kolonizáciu Marsu vedie Elon Musk, no Nostradamus predpovedá, že môže v tomto roku utrpieť neúspech.

Zakladateľ Space X povedal, že ľudia by mohli dokonca pristáť na Červenej planéte do roku 2029. Nostradamus však predpovedá, že v roku 2023 by sa tento plán nemusel podariť. Francúzsky mystik predpovedá "nebeský oheň, keď svetlá Marsu zhasnú".