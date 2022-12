Plánujete zavesiť vtáčiu búdku? Pozor, týmto zvieratá nikdy nekŕmte

Vtáctvu možno pomôcť prežiť náročné obdobie, kedy sa v prírode nachádza málo dostupnej potravy a taktiež im zabezpečiť úkryt pred predátormi.

Prikrmovaním je možné pomôcť počas dní s mrazmi, poľadovicou či vysokou snehovou pokrývkou. Informovala o tom na svojej stránke SoS/BirdLife Slovensko.

Najlepší spôsob prikrmovania na zimu, je vykladanie kŕmidiel na balkóny, terasy, záhrady a dvory. Dobré je umiestniť kŕmidlo na miesto s dostatočne veľkým voľným priestorom naokolo, aby vtáky mohli včas uniknúť pred prípadným nebezpečím. Netreba zabudnúť na vhodný výber krmiva. Vhodné sú naturálne zrná, oriešky a plody, poprípade loj a tuk. Určite nie je správne vtáky kŕmiť solenými, praženými a údenými potravinami, a ani cestovinami. Tie môžu spôsobiť zažívacie problémy a uhynutie vtáctva.

Vtáky sa prikrmujú len v zime a počas nepriaznivého počasia. V žiadnom prípade nekŕmiť vtáky počas vegetačného obdobia, kedy je v prírode dostatok potravy. Kŕmidlá sa nesmú umiestňovať blízko frekventovaných ciest a presklenných plôch, do ktorých by mohli vtáky pri preletoch narážať. Treba brať do úvahy aj legislatívu a fakt, že všetky druhy vtákov podliehajú zákonnej ochrane, a preto nie je možné ich chytať. Najlepším spôsobom ako vtáky dlhodobo podporiť v záhrade je vysádzanie kríkov a stromov, ktoré rodia bobule, semená a rôzne plody vhodné pre zimné kŕmenie.