Kto bol skutočný svätý Mikuláš? Legendy, povesti a záhady, ktoré budete čítať s otvorenými ústami

Naši najmenší si každý rok leštia čižmičky a chystajú pesničky na stretnutie s Mikulášom, ktorý v našich končinách tradične chodí v sprievode anjela a čerta nadeliť dobrým deťom za balíček maškŕt. Slávny biskup bol však aj inšpiráciou pre jednu z najslávnejších postáv sveta – Santa Clausa, ktorý nosí darčeky priamo na Vianoce.

Skutočný muž, ktorý počas života praktizoval obdarúvanie tých, ktorí to potrebovali najviac, mal však s týmito postavami iba málo spoločné. Podarí sa už čoskoro vedcom odhaliť o ňom o čosi viac?

Hoci si väčšina detí spája Mikuláša so zimou, s adventom a bohatou nádielkou sladkostí, ktoré sa ako mávnutím čarovného prútika objavia v čižmách, len málokto tuší, ako to bolo so skutočným svätcom, ktorý bol pre naše adventné obyčaje inšpiráciou.

Postava z legiend

Aj odborníci priznávajú, že mnoho o slávnom biskupovi zo 4. storočia ešte nevedia. Túto jeseň však prišli so zaujímavou novinkou. Sú na stope skutočnému miestu, kde bol známy svätec pochovaný a možno pomocou najmodernejšej techniky odhalia ešte omnoho viac.

Svätý Mikuláš je, samozrejme, dobre známou postavou, o ktorej sa tradujú mnohé povesti. Predpokladá sa, že sa narodil v 3. storočí, zrejme okolo roku 270, v gréckom prístavnom meste Patara na juhozápadnom pobreží dnešného Turecka. V tom čase bola oblasť pod rímskou nadvládou.