Že sa zo zemiakov priberá? Mýtus! Ich konzumáciou môžete schudnúť: Trik je v jednej veci

Ľuďom, ktorí chcú schudnúť, sa zvyčajne odporúča, aby sa vyhýbali jedlám s vysokým obsahom sacharidov. Hoci sa to môže zdať zvláštne, vedci teraz veria, že práve zemiaky by mohli byť tajomstvom zhadzovania kilogramov.

Je to preto, že v čase jedla majú ľudia tendenciu jesť určitú gramáž jedla, aby sa cítili nasýtení, bez ohľadu na to, koľko kalórií jedlo obsahuje. Podľa výskumníkov sa tí, ktorí si na tanier pridajú zemiaky rýchlejšie zasýtia, čo im bráni v tom, aby sa potom snažili nasýtiť niečím kalorickejším. Štúdia poukázala na to, že dôležitý je spôsob varenia a prípravy zemiakov a určite by ste sa mali vyhnúť konzumácii čipsov a lupienkov, pretože vyprážanie znižuje nutričnú hodnotu.

Spoluautorka štúdie, profesorka Candida Rebellová, dietologička z Pennington Biomedical Research Center v Louisiane, hovorí, že konzumáciou potravín s vyššou hmotnosťou, ktoré majú nízky obsah kalórií, môžu ľudia ľahko znížiť počet kalórií, ktoré skonzumujú. „Kľúčovým aspektom našej štúdie je, že sme neznížili veľkosť porcií jedál, ale znížili sme ich kalorický obsah zahrnutím zemiakov.

Jedlo každého účastníka bolo prispôsobené jeho individuálnym kalorickým potrebám, no po nahradení časti mäsa zemiakmi sa účastníci cítili plnší, rýchlejší a často ani nedojedli. V skutočnosti môžete schudnúť s malým úsilím,“ vysvetlila. Hoci sa predpokladá, že zemiaky zvyšujú prírastok hmotnosti, čo môže viesť k cukrovke 2. typu a srdcovým ochoreniam, práve hmotnosť jedla je kľúčom.

Vedci sa domnievali, že tí, ktorí jedia nízkoenergetické husté jedlo (čo znamená, že obsahuje málo kalórií na gram) sa budú cítiť sýtejšie. Tiež verili, že ak sú zemiaky dobre pripravené, môžu mať rovnaké zdravotné výhody ako strukoviny, o ktorých je známe, že kontrolujú hladinu glukózy v krvi. Výskum robili na vzorke 36 ľudí vo veku od 18 do 60 rokov, ktorí trpeli nadváhou, obezitou alebo inzulínovou rezistenciou.