Rozlúštenie hieroglyfov je napínavým príbehom: Ako s ním súvisí Napoleon, dávna koptčina a faraón Ptolemaios?

Koncom roka si všetci milovníci Egypta pripomenuli jednu zo zásadných udalostí týkajúcich sa egyptológie. Od chvíle, keď sa prvýkrát od staroveku podarilo prečítať záhadné hieroglyfy, ktoré starí Egypťania prezývali písmom bohov, uplynulo už 200 rokov.

Najslávnejšie meno, ktoré sa s rozlúštením spája, patrí mladému a mimoriadne talentovanému Francúzovi Jean-Francoisovi Champollionovi. Ako však s rozlúštením súvisí Napoleon Bonaparte, dávna koptčina a faraón Ptolemaios? Meno Jean-Francois Champollion je milovníkom Egypta dobre známe. Narodil sa koncom roku 1790 do búrlivých revolučných časov. Náročné chvíle mu poznačili detstvo, a tak sa o jeho výchovu staral o štrnásť rokov starší brat Jacques-Jo­seph. Bez neho by sme zrejme Champollionovo meno nikdy nespoznali.

Egyptománia

Keď mal Jean-Francois Champollion necelých osem rokov, vydal sa francúzsky generál Napoleon Bonaparte na svoju slávnu výpravu do Egypta a Sýrie. Okrem vojakov však so sebou do vzdialených exotických končín zobral aj „armádu vedcov“, ktorí sa okamžite pustili do skúmania starovekých pamiatok. V júli 1799 objavil ženijný inžinier kapitán Bouchard v delte Nílu neďaleko mesta ar-Rašíd, po francúzsky Rosetta, zaujímavú stélu s tromi nápismi. Prítomným bolo hneď jasné, že ide o nález mimoriadneho významu.

Netrvalo dlho a francúzska armáda bola v Egypte porazená Angličanmi. Tí si robili nárok aj na všetky objavené pamiatky. Hoci Francúzi Rosettskú dosku spočiatku ukrývali, nakoniec sa Britom za nevyjasnených okolno­stí dostala do rúk a už na jar 1802 bola predstavená verejnosti v Londýne spolu s ďalšími zaujímavosťami.

Tam ju možno obdivovať dodnes v Britskom múzeu. To odštartovalo nielen v Británii, ale doslova v celej Európe egyptský ošiaľ. Kópie Rosettskej dosky a odpisy sa dostali do každej európskej krajiny, kde sa vedci i nadšenci snažili rozlúštiť texty, ktoré ju pokrývali. Umožnilo by to spoznať staroveký Egypt a jeho obyvateľov cez ich vlastné texty.