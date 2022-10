Neumýva vaša umývačka riadu poriadne? Vyskúšajte tento jednoduchý trik!

Premýšľali ste niekedy nad tým, prečo vaša umývačka riadu nečistí správne? Podľa jedného muža je to preto, že používate tablety nesprávnym spôsobom.

Muž sa so svojim tipom, ako na to, podelil na sociálnej sieti TikTok. „Malý hack na umývačku riadu, ktorý skutočne pomôže,“ napísal k videu a zo skrinky vytiahol jednu z tabliet do umývačky riadu. Vložil ho do určenej nádoby a potom naznačil, že je to zle. „Nikdy nevkladajte tablety do nádoby. Je určená pre čistiaci prostriedok, nie pre tablety. Potom sa upcháva,“ vysvetlil.

Ak vám video nejde prehrať, kliknite sem.

No a kam ich teda treba dávať? „Len ich do umývačky vhoďte,“ dodal muž a následne to predviedol. Sekcia komentárov k videu obsahovala protichodné názory. „Áno! Chlapík, ktorý inštaloval našu umývačku riadu, nám povedal to isté. Povedal, aby sme tabletu dali tam, kde je príbor,“ napísal jeden človek. „Začal som to robiť a umývačka funguje lepšie,“ poznamenal ďalší. Iných však veľmi nepresvedčil. Tvrdili, že ide o plytvanie tabliet, ktoré sa rozpustia v počiatočnom cykle umývania.