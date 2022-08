Revolúcia v technológiách! Sex roboty by mohli cítiť ľudský dotyk: Budú z nich viac než len stroje?

Vedci vyvinuli nový typ technológie umelej inteligencie. Sex roboty by vďaka nemu mohli začať zažívať pocity podobné ľuďom.

Ako píše The Sun, vedci z Kalifornie vytvorili umelú kožu, prostredníctvom ktorej robot dokáže cítiť dotyk. Technológia je súčasťou robotickej platformy spojenej so senzormi napojenými na ľudskú pokožku. Kalifornský technologický inštitút predpokladá, že to umožní robotom vnímať teplotu a toxickosť chemikálií.

Koža je vyrobená z hydrogélu, ktorý je navrhnutý tak, aby sa končeky prstov robotov podobali ľuďom. Vedci tvrdia, že vo vnútri hydrogélu budú senzory, ktoré uľahčia robotom zistiť, čo je okolo nich. „Tieto senzory sú doslova vytlačené na kožu rovnakým spôsobom, akým atramentová tlačiareň aplikuje text na list papiera,“ vysvetlili.

Odborný asistent lekárskeho inžinierstva Wei Gao hovorí, že je ešte potrebné zlepšiť odolnosť a stabilitu produktu. „Zvýši to výkonnosť a inteligenciu robotov,“ povedal.