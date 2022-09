Módna expertka vás premení na celebritu: 8 tipov, ako aj s nízkym rozpočtom vyzerať šik

Všetky chceme vyzerať skvelo, no nie? Jedna z popredných britských módnych stylistiek prezradila, ako vyzerať šik s nízkym rozpočtom.

Ellis Ransonová je módna stylistka celebrít s viac ako 10-ročnými skúsenosťami, píše The Sun. Podľa nej existuje niekoľko chýb, ktorých sa dopúšťa veľa žien a ktorým sa treba vyhnúť.

„Som skutočným zástancom toho, že nejde o to, čo to je, ale o to, ako to nosíte. Môžete mať kompletný outfit za menej ako 60 eur a vyzerať rovnako dobre ako niekto oblečený za tisíc,“ vysvetlila. Ellis sa podelila o svoje najlepšie tipy, ako vyzerať draho bez toho, aby ste museli vyhadzovať zbytočné peniaze.

1. Zostaňte v tóne

Módna expertka hovorí, že ide o jeden z najjednoduchších spôsobov, ako vyzerať šik a sofistikovane. „Tento trend nikdy nevyjde z módy a funguje naozaj pre každého. Nude alebo biele odtiene milujem. Nejakú farbu môžete pridať doplnkami. Ak zbožňujete farby, choďte do červenej,“ hovorí.