Bývate v dome s malými oknami? Po tejto informácii sa budete chcieť presťahovať: Ide vám o zdravie!

Pri kúpe nového domu alebo bytu by ste si mali všímať aj veľkosť okien a ich orientáciu voči svetovým stranám. Interiéry s malými oknami mieriacimi na sever môžu byť lacné, ale skrývajú čosi, čo vás asi nepoteší.

Podľa expertov z Sheffieldskej univerzity miera prirodzeného svetla v interiéri priamo ovplyvňuje ľudské emócie. Čím viac prirodzeného svetla do domu preniká, tým šťastnejší a spokojnejší sú ľudia žijúci v takej domácnosti.

„Vzhľadom na to, že žijeme, pracujeme a trávime viac času ako inokedy doma, urbanisti a developeri by mali zvážiť zlepšenie podmienok prirodzeného osvetlenia v domácnosti prostredníctvom faktorov, ako je umiestnenie okien a ich veľkosť,“ uvádza autor štúdie doktor Pablo Navarrete-Hernandez z University of Sheffield, ktorý pôsobí aj na Čílskej univerzite v Santiago de Chile.

Vedec vo svojej štúdii preukázal, že veľkosť okna, jeho orientácia voči svetovej strane a predovšetkým miera osvetlenia, ktorú do interiéru toto okno prepúšťa, priamo ovplyvňujú to, ako sa človek v takom interiéri cíti. Čím viac prirodzeného svetla okno prepúšťa, tým sú pocity pozitívnejšie. Naopak temné miestnosti s nedostatkom prirodzeného svetla v ľuďoch vyvolávajú negatívne emócie a depresívne stavy.

Zo štúdie vyplýva, že najviac pocitov šťastia poskytuje interiér osvetlený prirodzeným svetlom, ktoré prepúšťa okno tvoriace 40 percent celkovej plochy steny. „Pokiaľ ide o odraz a absorpciu denného svetla v interiéri, zistili sme, že omietnuté a drevené povrchy stien boli prospešné pre vnímané šťastie, zatiaľ čo tehlové povrchy bez omietky pocity šťastia znižujú,“ tvrdia autori štúdie.