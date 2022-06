Žijete s domácim miláčikom a fajčíte pri ňom? Pozrite, čo mu tým spôsobujete! Odporné, môžete sa hanbiť

O tom, že fajčenie je nezdravý zlozvyk ste už isto počuli. Viete však, že rovnako negatívny dopad majú cigarety aj na vášho domáceho miláčika?

Podľa najnovšieho prieskumu takmer polovica dospelých slovenských fajčiarov netuší, že pasívnymi fajčiarmi sú aj ich milované domáce zvieratá. Najväčším rizikom sú pritom cigarety pre mačky.

Rakovina pľúc, dolných dýchacích ciest, kolaps priedušnice či astma. To je len zlomok vážnych zdravotných problémov zvierat, ktoré majú spoločného menovateľa – pasívne fajčenie. Inhalácia cigaretového dymu vedie k viacerým respiračným ochoreniam, napríklad aj taký psí kašeľ postaví do pozoru nejedného majiteľa. Avšak nielen psi trávia čas s fajčiarom v jednej miestnosti. Týka sa to všetkých domácich zvierat.

Aktuálny prieskum agentúry Instant Research IPSOS (Výskum agentúry Bened Counsulting Group prebehol v apríli 2022 na vzorke 812 respondentov slovenskej populácie vo veku 18-65 rokov. Výskum sa uskutočnil pomocou Instant Research IPSOS), do ktorého sa zapojilo 812 dospelých fajčiarov vo veku 18 až 65 rokov priniesol alarmujúce zistenia. Až štvrtina respondentov fajčí v priestoroch, ktoré zdieľajú so svojimi zvieracími miláčikmi.

"Domáce zvieratá sú vystavené zvýšenému riziku rakoviny pľúc, dutiny nosnej, lymfatických uzlín či viacerým respiračným problémom, ktoré spôsobuje práve pasívne fajčenie. V prípade ak už zviera má nejaký zdravotný problém, ako je napríklad astma, zúžená priedušnica alebo trpí bronchitídou, môže fajčenie v jeho prítomnosti viesť aj k ďalším zdravotným komplikáciám, napríklad k vzniku atopickej dermatitídy. Život ohrozujúci stav, ktorý môže nastáť inhaláciou plynov, je nekardiogenný edém pľúc alebo zavodnenie pľúc," varuje veterinárka Zita Filipejová.

Čo sa deje s mačkou, ak pasívne fajčí?

Podľa štatistiky Európskej federácie výrobcov potravín pre domáce zvieratá, v slovenských domácnostiach žije 890 tisíc psov a 550 tisíc mačiek. Pasívnym fajčením však trpia najviac mačky, ktoré robia spoločnosť 40 percentám slovenských fajčiarov. Sú vystavené riziku rakoviny ústnej dutiny či rakovine lymfatických uzlín. Za zhoršenie ich zdravotnej kondície môžu pevné častice, ktoré vznikajú spaľovaním tabaku a usadzujú sa v ich srsti. Mačky venujú veľkú časť dňa jej "čisteniu", kedy si srsť olizujú a prichádzajú tak do kontaktu so škodlivými pevnými časticami z cigariet. Smutnou správou je, že toto riziko si uvedomuje iba necelých 14 % majiteľov mačiek. Ostatní o tom vôbec nevedia, alebo sa nad tým nikdy nezamýšľali.