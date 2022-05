Dievčatko zažilo v škole krutosť, ktorá ju obrala o vlasy: Deti jej urobili zo života peklo!

Len 10-ročné dievčatko úplne oplešatelo po trápení, ktoré zažilo v škole. Teraz dúfa, že získa peniaze na novú liečbu proti vypadávaniu vlasov.

Malú Bonnie Pullman začali ostatné deti v škole šikanovať pred tromi rokmi, keď mala sedem rokov. Krutosť jej rovesníkov ju každý deň privádzala k slzám. Bonnie v dôsledku stresu zo školského života postupne prichádzala o vlasy a neskôr jej diagnostikovali alopéciu. Píše o tom portál Metro.

Matka dievčatka Wendy (34) sa v škole pokúšala osobne zastaviť šikanovanie, jej dcérke však kvôli pretrvávajúcej úzkosti vlasy stále nerástli. „Každý deň sa vracala zo školy s plačom. Vtedy sme si všimli, že jej na hlave ubúda vlasov," opísala dcérine problémy.

„Potom nám povedali, že to spôsobila alopécia, ktorá súvisela so stresom, ktorým si v tom čase prechádzala. Došlo to do bodu, keď ani nejedla," priznala matka. Následne sa Wendy vybrala do školy, kde sa so situáciou konečne vysporiadali a šikana skončila.