123 rokov od úspešného pokusu o rýchlostný rekord: Belgičan ako prvý prekonal stovku v zaujímavom vozidle

Čože je to stovka? Toľko dnes bez problémov vytiahne každé bežné auto. Pred 123 rokmi však bola situácia iná. Prvé auto postavené na prekonanie rýchlostného rekordu sa stalo zároveň prvým, ktoré prekonalo hranicu 100 km/h.

Na prelome storočí technický pokrok napredoval míľovými krokmi. Akoby sa vynálezcovia snažili dosiahnuť pred koncom 19. storočia všetko, čo sa dá, aby do 20. storočia vstúpili so samými vyspelými technológiami. Inak to nebolo ani v automobilizme. Prvý oficiálny rýchlostný rekord zaznamenali 18. decembra 1898 a mal hodnotu 63,15 km/h. Od januára do marca 1899 padli ešte štyri ďalšie rekordy. Všetky však mali jedno spoločné – boli dosiahnuté akoby náhodou s bežnými automobilmi.

Až prišiel stroj CITA No. 25 La Jamais Contente, čo znamená „Vždy nespokojný“. Francúzske auto šoféroval Belgičan Camille Jenatzy a 29. apríla 1899 na ňom zajazdil 105,88 km/h. Ako prvý človek na svete tak prekonal stovku a jeho vozidlo bolo zároveň prvé špeciálne postavené na prekonanie rekordu. Jeho karoséria bola tvarovaná aerodynamicky ako náboj a postavili ju z novej ľahkej zliatiny hliníka a ďalších kovov.

To bolo na tú dobu veľmi moderné. Zvyšok však už menej. Celý podvozok vrátane náprav a odpruženia bol vystrčený von pod karosériou. Z nej trčal od pása nahor aj vodič. To všetko výrazne zhoršovalo aerodynamiku získanú tvarom karosérie a šoférovi rýchlosť tiež doslova vyrážala dych.

Zaujímavý bol aj pohon vozidla. Ten obstarávali v tej dobe rozšírené elektrické motory, ktoré sa však neskôr dostali do úzadia a do módy sa vracajú až dnes. Dva motory mali dokopy 68 koní a poháňali reťazou zadnú nápravu.

Rekord zostal neprekonaný do roku 1902. Camille Jenatzy potom pretekal na aute Mercedes a vyhral niekoľko trofejí. Prezývali ho Červený diabol, pre farbu jeho brady. Automobilové preteky boli v tom čase veľmi nebezpečné a Jenatzy sám predpovedal, že umrie v Mercedese. V roku 1913 ho postrelili pri poľovačke. Snažili sa ho previezť jeho autom do nemocnice, ale po ceste v ňom vykrvácal. Tým sa splnila jeho predpoveď...

CITA No. 25 La Jamais Contente