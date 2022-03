Mačky dokážu spať v rôznych krkolomných polohách! Zistite čo znamenajú a lepšie spoznajte svojho miláčika

Mačací maznáčikovia zvyčajne žijú dosť závideniahodný život, kedy jedlo a trocha pohybu striedajú s najbežnejšou mačacou činnosťou - spánkom. Avšak aj spiaci kocúri a mačky dokážu byť zábavnými spoločníkmi, pretože sú schopní sa v spánku uložiť do toľkých rôznych polôh, že by urobili dojem aj na učiteľov jogy, napísal magazín Newsweek.

Vicki Jo Harrisonová, prezidentka Medzinárodného zväzu chovateľov mačiek (TICA), verí, že každá mačacia póza rozpráva iný príbeh. A majitelia budú svojim maznáčikom lepšie rozumieť, ak zistia, čo polohy znamenajú.

Mačka stočená do klbka

Divoké mačky spia pevne stočené do klbka, aby si uchovali telesné teplo – a navyše tak pre predátorov predstavujú menší terč. Preto je táto poloha u mačiek najbežnejšia; majú ju v sebe hlboko zakódovanú. Pokiaľ si pri spánku navyše zakrývajú labkou oči, môžu tým dávať najavo: "Teraz ma neruš, chcem hlboko spať," povedala doktorka Lori Tellerová z fakulty veterinárnej medicíny Texaskej univerzity.

Pootvorené oči

Spanie s privretými očami je tiež známe ako spánok jednej mozgovej hemisféry, ľudovo "spanie na jedno oko", kedy polovica mačacieho mozgu zaspí a druhá polovica zostane nahor. "Keď sa mačka snaží spať s napoly otvorenými očami, núti ju k tomu jej predátorský inštinkt, ktorý ju nabáda, že musí byť neustále v strehu, aby mohla reagovať na hrozby," povedala Harrisová.

Bochník chleba

Pri tejto polohe mačka sedí s prednými labkami skrčenými pod telom, a pritom spí. To podľa Harrisovej môže znamenať, že hoci sa v prítomnosti svojho pána cíti dosť dobre na to, aby zaspala, stále v sebe má istú úzkosť, ktorá ju núti zostať v polohe, z ktorej môže kedykoľvek rýchlo vyštartovať do akcie.

Spanie na boku

Harrisonová verí, že mačky, ktoré rady spia na boku, sú uvoľnené a vo svojom domácom prostredí sa cítia pokojné. "Mačka spiaca na boku sa cíti bezpečne. Verí svojmu pánovi, že ju ochráni," dodala.

Bruchom hore

Mačka spiaca na chrbte bruchom hore je sama o sebe na pohľad na roztrhanie. A navyše je to mimoriadne pozitívna poloha, ktorú svojmu pánovi vyjadruje úplnú dôveru. Ukazuje tým, že sa vo svojom prostredí cíti veľmi bezpečne a šťastne, takže sa nebojí odkryť v spánku svoju najzraniteľnejšiu časť tela.

Roztiahnutá na bruchu

Rovnako uvoľnenou a relaxovanou pózou pri spánku je, keď si mačka ľahne na brucho a všetky štyri labky roztiahne do strán. V takej chvíli sa cíti veľmi pohodlne, ničím neohrozovaná.

Spánok na hrane

Mačka, ktorá spí na nejakej hrane – napríklad na operadle kresla či pohovky, na zábradlí balkóna alebo schodiska, sa môže snažiť schovať do bezpečia treba pred iným maznáčikom. Mačky všeobecne rady ležia na vyvýšených úzkych, dlhých miestach, odkiaľ môžu pozorovať, čo sa deje okolo.