Zbavte sa lepenia potravinovej fólie raz a navždy: Vyskúšajte toto! Už nikdy ju nebudete skladovať inak

Aj vám lezie na nervy potravinová fólia, ktorá sa po rozbalení lepí o seba? Stačí spraviť jednu vec a jej používanie bude oveľa jednoduchšie!

Ako píše portál Mirror, všetci poznáme frustráciu z pokusu rozbaliť tvrdohlavú rolku lepiacej fólie. Snažíte sa odlúpnuť kúsok plastu a vždy sa z neho stane zamotaný neporiadok – lepkavá kuchynská nočná mora.

Vedeli ste však, že to môže byť preto, že ho ukladáte nesprávne? Ak ho držíte v kredenci alebo v zásuvke, idete na to zle. Je to preto, že rolku lepiacej fólie by ste mali uchovávať v mrazničke. Manipulácia s lepiacou fóliou je vtedy oveľa jednoduchšia.

Znie to zvláštne, ale v skutočnosti to má vedecký dôvod – nízka teplota mení molekulárnu štruktúru plastu, čím sa odstraňuje statická elektrina a „lepkavosť“. Akokoľvek to funguje, pomôže vám to bez problémov zabaliť čokoľvek, čo potrebujete. Neovplyvní to jedlo, ktoré zabalíte, pretože plast sa znova zahreje a potom sa vráti späť do svojej normálnej priľnavosti.