Uf, komáre! Najväčšia otrava letných mesiacov: Vedci zistili, ako predísť uštipnutiu

Jednou z pomôcok pri ochrane pred uštipnutím komárov môže byť aj farba oblečenia. Hoci tento krv sajúci hmyz reaguje veľmi citlivo predovšetkým na vydychovaný oxid uhličitý a má termoreceptory, takže vníma objekty pred sebou podobne ako termokamera, pri hľadaní potravy sa riadi aj očami.

Vedci zo štátu Washington zistili, že komáre vidia predovšetkým červenú, oranžovú, čiernu a azúrovú. Naopak zelenú, fialovú, modrú a bielu ignorujú. Ľudská pokožka – bez ohľadu na rasu a mieru pigmentácie – vyzerá v očiach komára práve oranžovo až červeno. Potlačenie tejto farby by mohlo znížiť mieru bodnutia v oblastiach s vysokou mierou výskytu komárov.

„Komári používajú pach na to, aby im pomohol rozlíšiť to, čo je blízko, teda hostiteľa, z ktorého môžu sať. Keď ucítia špecifické zlúčeniny, ako CO2 z dychu, potom tento signál stimuluje ich oči k tomu, aby vyhľadávali určité farby, ktoré súvisia so sfarbením potenciálneho hostiteľa. A komár zamieri k nemu,“ myslí si autor štúdie profesor Jeffrey Riffell z University of Washington.

Poznatky o reakciách komárov na rôzne farby môžu pomôcť k vývoju nových účinných repelentov a pascí na tento nepríjemný hmyz, ktorý navyše v tropických oblastiach prenáša závažné ochorenia.