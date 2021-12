Najväčšia zbierka vianočných ozdôb na svete: Neuveriteľné, koľko ich má Sylvia! S vešaním začína už v septembri

Sedemdesiatosemročná Sylvia Popeová z Walesu má doma 1 760 sklenených vianočných ozdôb, ktoré pochádzajú z celého sveta.

Nechýbajú ani české fúkané ozdoby, ktoré sú súčasťou najväčšej súkromnej zbierky sveta. Sylvia so svojou kolekciou vytvorila Guinnessov svetový rekord, ktorý chce ďalej zväčšovať. Do nového roka by rada rozšírila portfólio ozdôb na rovných dvetisíc.

Sylvia je medzi svojimi blízkymi a susedmi v meste Swansea známa ako Babka ozdoba (Nana Baubles). A to jednoducho preto, že každý rok ozdoby rozvesuje po celom svojom dome. Začína s tým v septembri. A než ich po Vianociach zase zloží, väčšinou už býva marec.

„Je vzrušujúce, koľko rôznych tvarov a farieb si dnes môžete kúpiť,“ vyžíva pani Popeová, ktorá oslavuje narodeniny na 1.sviatok vianočný. Za najcennejšiu ozdobu považuje Royal Doulton, ktorú vytvorili v Spojenom kráľovstve v roku 2012 na pamiatku diamantového výročia (šedesiatich rokov) vlády kráľovnej Alžbety II.

„Babi ozdoba má skutočne nákazlivé nadšenie pre Vianoce a je úžasné, že s ňou jej radosť môžeme zdieľať,“ uviedol šéfredaktor knihy Guinnessove svetové rekordy Craig Glenday.