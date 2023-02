Andrej Danko EXKLUZÍVNE pre Nový Čas: Ak chce Fico poraziť Hlas, musí sa dohodnúť s mojou stranou!

Prehral voľby a stiahol sa do úzadia. Predseda SNS Andrej Danko (48) sa po troch rokoch snaží vrátiť do vrcholovej politiky. Jeho strana je stále pod hranicou zvoliteľnosti, no tvrdí, že ide rokovať so Smerom, aby vytvorili predvolebný blok. V rozhovore pre Nový Čas opisuje, čo podľa neho musí opozícia spraviť, aby sa dostala k moci.

Čomu ste sa venovali od roku 2020, keď o vás nebolo veľmi počuť?

- V prvom rade som musel konsolidovať SNS. Už v roku 2020 sme iniciovali referendum, ku ktorému sa nepridal ani Robert Fico, ani Peter Pellegrini. Potom sme ustúpili od zberu podpisov, pridali sme sa k Hlasu a Smeru na druhé kolo a až to tretie bolo úspešné. Chodil som po regiónoch, stretával sa s ľuďmi a snažil som sa pochopiť, čo sa to stalo.

Voľby by sa mali konať v septembri. Je podľa vás vhodné, aby sa konali skôr?

- Pani prezidentka pochopila, že urobila chybu, že za tých 7 mesiacov títo šialenci, ktorí tam dali zákony za 5 miliárd a zrazu Igor Matovič hovorí, že každému, kto pôjde voliť, dá 500 eur a že treba poslancom znížiť platy. Prečo nechal štyri roky svojich poslancov zarábať 5-tisíc eur a teraz prichádza so svojím folklórom? Zrušili obedy zadarmo, zdanenie bánk a dnes to chcú vracať. To, čo robí prezidentka, je alibizmus, lebo už dávno mohla zatlačiť a nemôže nechať po páde vlády riadiť štát Remišovú a Budaja.

Na to, aby ste mohli veci ovplyvňovať, sa potrebujete dostať cez hranicu 5 %. V súčasnosti sa vaše preferencie pohybujú okolo 3-4 %. Nedávno ste ohlásili snahu vytvoriť predvolebný blok s KSS, Národnou koalíciou, so stranou Patriot či Socialisti.sk. Ako to ide?

- Najmä dúfam, že sa preberú Pellegrini s Ficom, lebo sú takí rozvadení, že sa mi na to zle pozerá. Rozpad Smeru je neskutočný prúser pre opozičnú politiku. Nenávisť medzi Ficom a Pellegrinim by sa dala krájať. Ja som presvedčený, že ak chce byť Peter Pellegrini premiér, mal by osloviť Fica a SNS a mali by sme v tom opozičnom bloku bojovať o dvojtretinovú väčšinu a už dnes pripravovať zákony a tieňovú vládu na to, aby sme nedali šancu Sulíkovi, Matovičovi a Kollárovi. Keď sa pozerám na politiku Petra Pellegriniho, tak sa bojím, že chce ísť do vlády so Sulíkom alebo s Progresívnym Slovenskom.