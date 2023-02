Prezidentku vyzývajú politici aj odborníci: Kedy pochová Hegerov kabinet? Ostáva už len pár dní!

Na rozhodnutie má už len niekoľko dní. Prezidentka Zuzana Čaputová (49) uplynulý týždeň oznámila, že vzhľadom na legislatívnu smršť v parlamente a plánované plienenie štátneho rozpočtu by mali poslanci presunúť konanie predčasných volieb zo septembra na jún.

To sa nestretlo s pozitívnou odozvou v SaS ani OĽaNO, od ktorých hlasov to závisí. Prezidentka tak má len jednu možnosť - vymenovať svoju úradnícku vládu. To však zatiaľ odmieta spraviť.

V súčasnosti sú už schválené a naplánované voľby na 30. septembra 2023. Výber nového parlamentu však stále môže byť aj skôr - zavisí to od vôle poslancov. Chcú ich Smer, Hlas, extrémisti aj Sme rodina. Problémom sú poslanecké kluby SaS a OĽaNO. Richard Sulík vysvetľuje, že sa drží dohody na septembri a zmeniť to môže len prezidentka.

„Stačí, ak vymenuje úradnícku vládu, a prakticky celý parlament vrátane SaS odsúhlasí predčasné voľby na jún,“ uviedol líder SaS. Igor Matovič najskôr síce hovoril, že OĽaNO za to tiež v takom prípade bude hlasovať, napokon svoje slová mierni. „My to budeme sledovať. Aj bez nás ľudia, ktorí povalili vládu, disponujú aj s Borisom Kollárom sto hlasmi,“ zdôvodnil.

Ako to prebiehalo

Zuzana Čaputová tak nemá na výber a musí minimálne zvažovať, či za možnosť skorších volieb nestojí vymeniť Eduarda Hegera za nového premiéra. „Čím skorší termín volieb, tým lepšie pre Slovensko,“ povedala prezidentka v Sobotných dialógoch. Hovorí, že ona je za jún konštantne, už odkedy padla vláda, ale nebola na to vôľa.