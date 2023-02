Čaputová nechce vymenovať úradnícku vládu: Má jediný dôvod! Čo tvrdí Matovič, je podľa nej absurdné

Vyjadrila sa jasne. Predčasné voľby si musia schváliť sami poslanci, úradnícka vláda príde len v prípade, ak zlyhá kabinet Eduarda Hegera (46). Tak znie stanovisko prezidentky Zuzany Čaputovej (49), ktorá odmieta ultimátum Richarda Sulíka (55) či Igora Matoviča (49). Tí totiž hovoria, že presun volieb zo septembra na jún schvália, iba ak sa vymení premiér.

V parlamente v súčasnosti nie je vôľa skrátiť trápenie vládnej garnitúry. Po tom, čo sa lídri už raz zhodli na 30. septembri, sa ozvala prezidentka, ktorá tvrdí, že ohrozovanie napätého rozpočtu štátu, je neprijateľné. Žiada preto, aby sa poslanci uzniesli na tom, že si skrátia volebné obdobie do konca júna. „Čím skorší termín volieb, tým lepšie pre Slovensko,“ hovorí Čaputová.

Rozhodujúce hlasy podľa Sulíka SaS pridá, iba ak sa vymení premiér, čo zase odmieta Čaputová. „To, čo ľutujem, sú občania, ktorí musia sledovať, čo sa v politike deje,“ povedala hlava štátu v Sobotných dialógoch RTVS.

Hegera necháva

Čaputová presviedča, že júnový termín vyžadovala dostatočne razantne, avšak medzi poslancami na to nebola vôľa. „V prvom rade pán Matovič, ktorý sa tých diskusií ani nezúčastnil, hovorí o tom, že ja som september navrhla, čo je úplne absurdné, tak to vôbec nebolo. Bola to dohoda lídrov politických strán, ktorí hovorili o tom, že ak to nebude septembrový termín, tak zmenu ústavy ani neodsúhlasia,“ prízvukuje prezidentka.